Trieste, esplosione in casa: “Un morto carbonizzato”

In una giornata di Pasqua già difficile a causa del Covid, da Trieste arriva la notizia di una terribile esplosione in un appartamento.

Gravissimo incidente a Trieste nel giorno di Pasqua. Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita in un’esplosione verificatasi intorno alle ore 13 in un appartamento nel quartiere di San Giacomo. Stando alle prime informazioni, le condizioni della donna non sarebbero gravi, mentre non si conoscono ancora le generalità della vittima. Il corpo del ragazzo sarebbe stato trovato carbonizzato.

Una grave esplosione nel giorno di Pasqua

Non sono ancora chiare le cause della deflagrazione, avvenuta in un appartamento al quarto e ultimo piano di un edificio in via del Ponzanino 3. L’ipotesi al momento più accreditata è che a provocare la tragedia sia stata una fuga di gas. Sul posto stanno operando Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e sanitari del 118. Lo scoppio ha generato l’innesco di un incendio che ha reso necessaria l’evacuazione dell’intero stabile, abitato da una ventina di inquilini. Gravi ed estesi i danni materiali all’edificio.

La donna ferita – pare a seguito del crollo del muro separatore dei due appartamenti del piano – è stata trasportata all’ospedale di Cattinara. “Un fortissimo botto, una grande esplosione”, hanno raccontato alcuni abitanti in zona. L’asse stradale è stato interdetto alla circolazione per consentire i soccorsi e tutti i rilievi di rito.

“Un dramma, dobbiamo aspettare che vengano svolti accertamenti per capire cosa è successo. Sarebbe stata comunque una giornata di Pasqua difficile a causa del Covid, questo peggiora la situazione. È un dramma”, ha ribadito il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, in diretta dai microfoni dell’emittente televisiva locale Telequattro.

