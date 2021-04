Emy, chi è la concorrente di Ti spedisco in convento: foto, social, storia

Emy è una delle concorrenti di “Ti spedisco in convento”, nuovo programma di Real Time dove cinque ragazze vivono insieme alle suore.

Oggi (4 aprile) andrà in onda il nuovo docu-reality originale di Real Time Ti spedisco in convento. Nel programma, cinque ragazze considerate “ribelli” vengono trasferite in un convento: le suore dovranno tenere a bada le giovani, cercando di insegnare loro i passi fondamentali verso una vita più tranquilla. Nel mese in cui rimarranno nel convento, però, le ragazze non impareranno solo ad essere più morigerate: dovranno svegliarsi presto ed aiutare le suore nei loro lavori quotidiani (come la pulizia e la manutenzione dell’orto). Protagoniste accanto alle ribelli saranno anche Suor Daniela (la Madre Generale della Congregazione) e poi Suor Monica (la Madre Superiora).

Emy Buono

Sulla sua biografia, pubblicata sulla pagina ufficiale di Ti spedisco in convento, Emy viene descritta come “in cerca di redenzione per ribellione ed eccessi”. Tra i suoi segni particolari, il programma ci tiene a far sapere che questa concorrente di 22 anni “flirta solo con uomini sposati”.

Leggi anche -> Stasera in tv ‘Ti spedisco in convento’, dove e quando vederlo FOTO

Emy Buono (il cui vero nome è Emilia) lavora come cubista e vive a Napoli con quelle che descrive come le donne più importanti della sua vita: sua mamma e sua nonna. Emy si considera una ragazza energica ed esuberante, che ama il divertimento. Online è conosciuta per la sua bellezza: in passato ha lavorato anche come ragazza immagine.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Insieme a lei, nella Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù, ci saranno altre 4 ragazze. Le sue compagne saranno Valentina (studentessa universitaria esigente), Sofia (influencer e modella), Stefania (che ammette di non avere piani per il futuro) e Wendy (introversa).