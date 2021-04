Ti spedisco in convento chi sono le 5 concorrenti: la loro storia personale. Andrà in onda questa sera il nuovo format, trasmesso in prima serata su Real Time. Scopriamo di più sul meccanismo e sulle 5 protagoniste.





Gli spettatori di Real Time potranno assistere, a partire dalle ore 21.20, alla prima puntata del nuovo docu-reality, prodotto da Fremantle. Al centro del programma, 5 ragazze alla ricerca della redenzione. Cosa accadrà quando si troveranno a vivere in un contesto molto diverso da quello per loro abituale?

Ti spedisco in convento chi sono le 5 concorrenti: scopriamo di più sulla loro storia personale

I telespettatori di Real Time potranno assistere, a partire da questa sera, alla prima puntata di un nuovo docu-reality. La serie si comporrà di 4 puntate, le prime due trasmesse in questa domenica di Pasqua e le altre la domenica successiva.

5 ragazze dalla vita sociale attiva si troveranno a trascorrere un mese all’interno di un convento.

Al centro del reality saranno 5 ragazze di circa 20 anni, estroverse e molto attive sui social.

La prima è Emilia, detta anche Emy, una ragazza seducente, che vive in modo molto libero la sua vita sentimentale e alla quale piace in particolar modo flirtare soprattutto con uomini sposati. La seconda si chiama invece Valentina, è una studentessa universitaria superba ed egoista, che si sente sempre un passo sopra agli altri. La terza, Sofia, modella e influncer, è invece amante del lusso più sfrenato. Stefania, la quarta ragazza, aggressiva e diretta, ancora non ha ben chiaro quale sarà la sua strada per il prossimo futuro. Infine, la quinta ragazza, ovvero Wendy, è introversa e amante dei social, al punto da preferirli alla vita reale.

Per redimersi, le 5 ragazze trascorreranno del tempo nel Convento La Culla di Sorrento. Le giovani saranno accolte e guidate nel loro percorso spirituale da 5 suore della Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù. Riusciranno Suor Daniela, Suor Monica, Suor Felicita, Suor Analia e Suor Arleide a far rispettare alle 5 giovani le rigide regole del convento e a guidarle nel loro cammino di redenzione? Lo scopriremo a partire da questa sera in prima serata su Real Time.