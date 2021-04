Ti spedisco in convento, chi è Sofia Giaele: età, foto, social, storia

Sofia è una delle cinque ragazze che questa sera inizieranno la loro avventura a “Ti spedisco in convento”, il nuovo programma di Real Time.

Questa sera (4 aprile) andrà in onda su Real Time il nuovo docu-reality Ti spedisco in convento. Nel programma di stampo religioso, cinque ragazze considerate “ribelli” dovranno vivere per un mese accanto alle suore di un convento. Qui Suor Daniela (la Madre Generale della Congregazione) e Suor Monica (la Madre Superiora) dovranno insegnare alle giovani come si vive una vita modesta e tranquilla.

“Siamo tutte chiamate alla santità: in questi giorni siete un grande dono per noi. Ci date un’opportunità grande: con voi possiamo esprimere il nostro essere donne e madri. Possiamo scoprire la via per la felicità insieme” queste le parole con cui le cinque ribelli sono state accolte in quella che per il prossimo mese sarà la loro casa. Suor Monica, poi, ha dettato le regole che le giovani dovranno seguire durante la loro avventura in convento: “Ordine e pulizia quotidiana della propria camera da letto. Puntualità ed assiduità agli eventi comuni (come la preghiera, i pasti, la ricreazione ed il lavoro). A partire dalle ore 22 è previsto il silenzio. Vestire modestamente. Mangiare senza lamentarsi”. Inoltre, la suora ci tiene a sottolineare: “qui tutte siamo chiamate a vivere la povertà, la castità e la preghiera”.

Sofia Giaele De Donà

Sofia è una ragazza di 22 anni che abita a Los Angeles, in America. Come per tutte le concorrenti di Ti spedisco in convento, anche per lei è stata creata una biografia ufficiale (pubblicata sulla pagina del programma). Qui Sofia viene descritta come una studentessa alla ricerca di redenzione dai suoi peccati di esibizionismo e materialismo. Tra i suoi segni particolari sono segnate le sue due cabine armadio.

Insieme a lei, nella Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù, ci saranno altre 4 ragazze. Le sue compagne saranno Valentina (studentessa universitaria esigente), Emilia (cubista napoletana), Stefania (che ammette di non avere piani per il futuro) e Wendy (introversa).