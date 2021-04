Stasera in tv ‘Ti spedisco in convento’, dove e quando vederlo FOTO

Va in onda un reality show decisamente atipico e differente da tutti gli altri. Si tratta di ‘Ti spedisco in convento’. Di cosa parla.

Ti spedisco in convento, mai come in questo caso possiamo fare affidamento al vecchio adagio latino ‘nomen omen’. Perché il nome di questo atipico reality show la dice tutta su quello che è il format proposto da Real Time (canale 31 del digitale terrestre.

Leggi anche –> Stasera in tv Vizi e virtu’ – Conversazione con Francesco

Andato in onda precedentemente su Discovery+, ‘Ti spedisco in convento’ mette alla prova cinque ragazze la cui vita non è apparsa fino ad oggi particolarmente irta di difficoltà. Andiamo dalla ragazza immagine a quella che si sveglia abitualmente all’ora di pranzo, fino a colei che vuole sempre averla vinta.

Ribelli, amanti del lusso, impazienti: riusciranno le cinque ragazze a seguire il percorso spirituale indicato dalle… Pubblicato da discovery+ Italia su Mercoledì 10 marzo 2021

Questa è la descrizione della concorrente tipo di questo peculiare format. Le partecipanti sono cinque, sono tutte bellissime e tutte molto giovani e che hanno vissuto senza regole prima d’oggi. Ma la vita tra le suore, durissima e piena di dettami ferrei da dovere seguire, farà crescere loro un pò di pelo sullo stomaco.

E non c’è dubbio che alla fine, per tutte quante loro, l’esperienza non potrà che risultare positiva. C’è da dire che la televisione è già satura fino all’inverosimile di qualunque tipo di reality show. Per questo più si va avanti e più ne escono fuori di nuovi e delle volte anche assurdi, all’apparenza. Proprio questa è la sensazione destata da ‘Ti spedisco in convento’.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Ti spedisco in convento, cosa accadrà tra le suore e le ragazze

Avranno il duro compito di tenere a bada le ragazze per far ritrovare loro la via della felicità: conosciamo meglio le… Pubblicato da discovery+ Italia su Sabato 13 marzo 2021

Ma già alla prima puntata non ci sono dubbi sul fatto che lo stesso potrà rappresentare una grandiosa sorpresa. Il rischio, per dei format come questo, è sempre quello di travalicare il senso del buongusto. Una cosa vista fin troppe volte anche in programmi di tale genere ben più blasonati.

Cosa c’è da sapere riguardo a questo show ambientato tra i corridoi del Convento ‘La Culla’ di Sorrento? Che ci saranno da una parte cinque suore dell’ordine delle Oblate del Bambino Gesù, e cinque ragazze. La congregazione che le ospita venne fondata nel 1672 allo scopo di aiutare le giovanissime in difficoltà.

L’incontro-scontro tra le suore e le loro ospiti durerà per 4 puntate ma sorprenderà per i tanti punti in comune che le giovani e le religiose sapranno scoprire e coltivare reciprocamente. Le ragazze sono: