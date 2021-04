By

Stasera in tv Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare. Il quarto capitolo della saga andrà in onda questa sera in prima serata su Italia 1. Il pubblico potrà seguire le avventure di Jack Sparrow alla ricerca della fontana della giovinezza.





Verrà trasmesso questa sera, per il pubblico di Italia 1, il film diretto da Rob Marshall con protagonista Johnny Depp. Tra gli attori nel cast di questo episodio della saga, anche Geoffrey Rush e Penélope Cruz.

Stasera in tv, andrà in onda in prima serata su Italia 1 il quarto capitolo della saga: Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare

In questa domenica di Pasqua, i telespettatori di Italia 1 potranno assistere, a partire dalle ore 21.20, alle avventure di Jack Sparrow. Il pirata sarà alle prese con la ricerca della fontana della giovinezza. Verrà trasmesso dunque il quarto episodio della fortunata serie con protagonista Johnny Depp, nei panni del celebre pirata.

Nel cast dell’episodio trasmesso questa sera, anche la splendida Penélope Cruz, nei panni di Angelica. Jack Sparrow, irretito dalla fascinosa avventuriera sarà incerto se credere al suo amore, poiché questo nient’altro potrebbe essere se non uno stratagemma per arrivare all’agognata fontana della giovinezza. I due si imbarcheranno così a bordo della Queen Anne’s Revenge, guidata dal pirata Blackbeard, interpretato da Ian McShane. Da lì, Jack Sparrow verrà coinvolto in un’altra serie di rocambolesche avventure che lo porteranno a scontrarsi con il temibile pirata e con la bellissima avventuriera.

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare è l’unico episodio di tutti quelli che compongono la fortunata saga a non aver ricevuto alcuna candidatura agli Oscar.

Il film è costato oltre 200 milioni di dollari e ha riscosso un incredibile successo in termini di pubblico, divenendo uno dei film con i più alti incassi di sempre.