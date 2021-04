Tennis, finale Sinner contro Hurkacz: dove vederlo in streaming e in tv

Un giorno speciale per il giovane tennista italiano, Jannik Sinner, che affronterà in finale a Miami il collega Hurkacz: appuntamento alle 19

Ha sorpreso tutti, mese dopo mese. Nel giorno di Pasqua il giovane tennista italiano, Jannik Sinner, potrebbe festeggiare alla grande. In finale a Miami affronterà il polacco Hubert Hurkacz dopo aver superato in semifinale in tre set Bautista Agut. All’età di 19 anni, è arrivata così la sua prima finale Masters 1000 dopo tre partecipazioni. L’appuntamento è alle 19 in diretta su Sky Sport Arena e, dopo la MotoGP, anche su Sky Sport Uno. In semifinale il tennista polacco ha battuto 6-3, 6-4 il russo Andrey Rublev. Se dovesse trionfare a Miami, Sinner arriverà a sorpresa al 14esimo posto della classifica mondiale.

Tennis, finale Sinner contro Hurkacz: streaming e tv

Le sue prodezze hanno avvicinato nuovamente tanti italiani a questo sport. Vedere un connazionale giocare in questo modo è davvero entusiasmante e, anche chi non segue regolarmente il tennis, sarà sul divano a tifare per Sinner. Sarà una finale tra amici visto che i due si conoscono molto bene allenandosi anche insieme e giocando in doppio a volte. Una finale un po’ a sorpresa visto che tutti si aspettavano in finale il russo Rublev, che non è stato capace di cambiare passo durante il match. Appuntamento da non perdere questa sera, domenica 4 aprile 2021, nel giorno di Pasqua in diretta su Sky Sport.