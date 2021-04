Romina Power vive da Al Bano: com’è la tenuta di Cellino San Marco

La tenuta in puglia del cantante Al Bano ha dei costi abbastanza proibitivi, ma apparentemente questo non vale per l’ex moglie Romina Power

La tenuta di Cellino San Marco, di proprietà del cantante pugliese Al Bano Carrisi, è una dimora davvero splendida. La villa si trova nella zona collinare vicino Cellino, immersa in niente popò di meno che 60 ettari di bosco ed è assai lussuosa. Oltre al buon vino e alla buona cucina che si possono gustare nel ristorante adiacente, Don Carmelo, la compagnia degli animali rilassa tutti gli ospiti. La casa potrebbe essere davvero, come la definisce, Al bano stesso “il regno della felicità”, ma è un lusso per pochi. Infatti, il pernottamento ha prezzi davvero proibitivi, ma questa cosa sembra non importare alla cantante ed ex moglie del Leone di Cellino, Romina Power. Infatti, sembra che la donna sia nuovamente tornata in Puglia.

Romina Power torna a casa?

Romina Power quest’oggi si collegherà con la conduttrice Mara Venier durante il programma Domenica In. La cantante racconterà come sta trascorrendo la pasqua a Cellino San Marco, insieme all’ex marito Al Bano e a Loredana Lecciso.

Al Bano e Romina Power sembrano essersi nuovamente riavvicinati, complice anche la gravidanza di Cristel che li ha resi nonni, e passeranno la Pasqua insieme alla loro famiglia allargata. In questo periodo di zona rossa, poter usufruire di spazi come quelli della tenuta del Leone di Cellino è sicuramente una fortuna. Ciò, infatti, dà la possibilità di stare molto all’aperto, non patendo più di tanto le restrizioni che al momento imperversano a causa della pandemia di Covid-19. Adesso che Romina sembra essersi trasferita (almeno per il momento) a tempo indeterminato a Cellino, ha anche la possibilità di riavvicinarsi alla ex suocera, Iolanda, con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto.