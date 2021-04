Peter Firth, chi è Ponzio Pilato nel film Risorto: età, carriera, vita privata

Peter Firth è un famoso e brillante attore inglese. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Peter Firth è un attore inglese conosciuto soprattutto per il suo ruolo come Sir Harry Perarce in un fortunato spettacolo andato in onda sulla BBC One dal titolo Spooks. E’ stato il solo attore a essere apparso in ogni episodio della serie. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Peter Firth

Peter Macintosh Firth è nato a Bradford, in Inghilterra, il 27 ottobre 1953, sotto il segno dello Scorpione. I suoi genitori erano titolari di un pub. Nonostante abbiamo lo stesso cognome, lui e il famoso collega Colin Firth non sono imparentati. Ha fatto il suo debutto cinematografico all’età di 18 anni in Fratello sole, sorella luna (1972) di Franco Zeffirelli, in una parte secondaria. Peter Firth è noto inoltre per la sua interpretazione nel film Equus (1977) di Sidney Lumet, per la quale ha ottenuto una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista e vinto un Golden Globe.

Peter Firth ha iniziato la sua carriera in età molto giovane, quando era ancora praticamente un bambino, partecipando alla serie televisiva Here Come the Double Deckers, nella quale ha prestato il volto e la voce al personaggio principale. Nel 1973 ha interpretato il ruolo di Alan Strang nell’opera teatrale Equus di Peter Shaffer e nella successiva produzione di Broadway, ottenendo una candidatura al Tony Award. Nel 1977 si è calato nei panni di Alan Strang nella versione cinematografica di Sidney Lumet e per tale interpretazione ha vinto un Golden Globe. Tra i suoi lavori più interessanti va citata anche la partecipazione al film Caccia a Ottobre Rosso (1990) di John McTiernan, nella parte di Ivan Putin. Nel film Risorto (2016), invece, Peter Firth ha interpretato il ruolo di Ponzio Pilato.

