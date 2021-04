La triste Pasqua di Romina Power: la confessione in diretta tv

Nella Pasqua 2021 di Romina Power manca qualcosa di fondamentale: Al Bano, con il quale non sarebbe avvenuta la riconciliazione.

Come se non bastasse l’emergenza Covid, con tutto il suo strascico di paura e solitudine, Romina Power ha vissuto una Pasqua segnata da grande malinconia e profonda tristezza. E’ in ricorrenze del genere, si sa, che l’assenza dei cari si fa più dolorosamente sentire. A raccontarlo è stata lei stessa, ospite nel salotto di Domenica In.

Romina Power senza veli a Domenica In

La sempre amatissima Romina Power ai microfoni di Domenica In ha parlato della sua “anomala” Pasqua in famiglia a Cellino San Marco, ma senza Al Bano e col peso della mancata riconciliazione con Loredana Lecciso. L’artista, in collegamento dalla Puglia con Mara Venier, ha raccontato che sta trascorrendo la sua domenica insieme al fratello Tyron e i figli Romina Junior, Cristel e Yari. L’assenza di Al Bano, tuttavia, brucia come una ferita aperta. Per lei e sicuramente anche per lui…

Ironia della sorte, proprio dallo studio di Domenica In Al Bano aveva lanciato un appello affinché la sua ex moglie e l’attuale nuova compagna, con cui negli ultimi anni ha vissuto una relazione a dir poco burrascosa, facessero finalmente pace. Purtroppo così non è stato. Il sogno del cantante di Cellino San Marco – vedere le madri dei suoi figli sedute allo stesso tavolo a mangiare insieme in un clima di serenità e armonia – potrà mai realizzarsi? Per il momento l’ipotesi è da escludere, ma mai dire mai. Intanto, Al Bano molto probabilmente sta trascorrendo questa Pasqua con la Lecciso e i loro bambini Yasmine e Albano Jr.

