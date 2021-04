Fabrizio Corona, l’annuncio terrificante: “Adesso sono pronto”

Per Fabrizio Corona non c’è pace neanche il giorno di Pasqua: ecco cosa ha scritto l’ex Re dei Paparazzi sul suo profilo Instagram.

Mettono i brividi le ultime parole affidate da Fabrizio Corona a un post sul suo profilo Instagram. L’ex Re dei Paparazzi è come noto in una situazione sempre più critica dal punto di vista psicofisico e il timore, leggendo quanto scrive, è che abbia raggiunto un punto di non ritorno.

La confessione choc di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona torna a far parlare del suo caso proprio nel giorno di Pasqua. “Se sei assolutamente convinto della tua ragione, ripeto, se sei assolutamente convinto della tua ragione e di aver subito una grave ingiustizia lotta pronto anche a sacrificare la tua vita. Servirà per qualcuno, servirà, e qualcuno capirà”: così recita il post a corredo di una sua foto a torso nudo, apparso poche ore fa sul suo profilo ufficiale Instagram.

Poche parole, se vogliamo anche sibilline, ma che alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi nella vita di Fabrizio Corona hanno un’eco inquietante e sinistra – soprattutto dopo i gesti autolesionisti che lui stesso si è inflitto una volta saputo della revoca degli arresti domiciliar, per i quali è stato ricoverato nel reparto Psichiatria del Niguarda.

“Pronto anche a sacrificare la tua vita”, avverte Fabrizio Corona, e non c’è bisogno di tanta fantasia per capire che allude al suo suicidio. Proprio per questo la madre Gabriella continua a battersi affinché qualcuno lo aiuti: “Mio figlio è malato, non può stare in carcere, andrà a morire”. Sulla stessa lunghezza d’onda lo psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi, che alcuni giorni fa ha spiegato: “Il problema di Fabrizio Corona è clinico. La sua storia clinica non è mai stata sufficientemente approfondita. Se qualcuno non si occuperà di lui rischia molto, di morire, di suicidarsi”. Guai a sottovalutarlo.

