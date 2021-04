Enrico Papi, chi è il conduttore: età, carriera, vita privata, curiosità

Conosciamo meglio la storia di Enrico Papi, il celebre conduttore di Sarabanda: oggi che fa, ecco tutte le curiosità

Enrico Papi nasce a Roma il 3 giugno 1965 ed è stato da sempre un conduttore televisivo molto amato. Ha fatto il suo esordio in Rai negli anni Ottanta per poi passare a Mediaset diventando uno dei più celebri volti di Italia1, dove ha condotto Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. Proveniente da una famiglia borghese, si è diplomato al Liceo classico presso l’Istituto S. Apollinare di Roma per poi iscriversi all’Università facoltà di Giurisprudenza riprendendo anche con Cepu. Sviluppa la sua passione per la musica studiando canto e pianoforte. Inoltre, è molto appassionato di teatro partecipando a tre festival nazionali.

Gli esordi televisivi risalgono al 1988 quando è protagonista come ideatore e e autore di candid camera all’interno di Fantastico bis su Rai 1. Nel 1990 è passato a Unomattina, come conduttore, ideatore e regista delle rubriche settimanali Tra vicino e vicino mettiamoci il dito (1990-1991) e La notizia al microscopio (1991-1992). Inoltre, è anche protagonista i collegamenti esterni in diretta di Unomattina Estate.

Enrico Papi, tutte le curiosità sul conduttore televisivo

Successivamente nel marzo 1996 è volato a Mediaset diventando così uno paparazzi più famosi d’Italia di quel periodo. Il primo programma è su Canale 5 ed è Papi quotidiani, rubrica di gossip programmata al posto di Sgarbi quotidiani. Nel maggio 1996 ha partecipato al varietà di Canale 5 Tutti in piazza, condotto da Gerry Scotti e Alba Parietti. Nella stagione 1996-1997 è l’inviato per il nuovo programma di Cristina Parodi, Verissimo, con la sua rubrica Parola di Papi, su Canale 5. In questo periodo ha condotto anche Papi News, una rubrica radiofonica di cronaca rosa in onda su RTL 102.5. Poi è diventato così celebre conducendo il varietà Sarabanda, che poi diventa un vero e proprio un quiz musicale seguito da tutti per tantissimi anni.

Nel 1998 ha spostato Raffaella Schifino, dalla loro relazioni sono nati due figli: Rebecca, nel 2000, e Iacopo, nel 2008. Inoltre, dal 2000 ha un’altra residenza a Miami, negli Stati Uniti, la sua seconda casa all’estero quando non lavora in Italia.