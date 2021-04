Enrico Papi, ecco perché per anni è stato lontano dal mondo della tv italiana: il motivo è davvero tremendo.

Enrico Papi è stato per anni uno dei conduttori tv più apprezzati dal pubblico italiano, che ha accompagnato nella conduzione di numerosi programmi di successo. Eppure, recentemente, le apparizioni di Papi in tv sono diminuite. Papi ha raccontato il motivo, oltre alla nascita del figlio Jacopo 2008, che lo ha spinto ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Enrico Papi vittima di bullismo in tv, la confessione

Soddisfatto del successo ottenuto dalla finale di Italia’s Got Talent, che lui stesso ha condotto la sera del 24 marzo su tv8, Enrico Papi ha svelato un retroscena terrificante della sua carriera. Il conduttore ha confessato di essere stato vittima di bullismo televisivo, ragion per cui ha deciso di ritirarsi dalle scene e sparire dal mondo dello spettacolo per diversi anni.

La carriera televisiva di Papi è stata brillante: il conduttore ha iniziato la carriera in Rai, per poi passare a Mediaset con Matricole & Meteore, La Pupa e il Secchione, La Ruota della Fortuna e altri programmi di successo. Dal 2010 è entrato a far parte dell’azienda Sky Italia. Ma negli anni non sono mancati gli episodi di bullismo, di cui lui è purtroppo stato vittima: “Nel mondo dello spettacolo c’è sempre chi cerca di distruggerti, non esistono amici” ha raccontato lui. “Per questo, ho preferito ritirarmi per un po’ e dedicarmi alla mia famiglia. Sono poi rientrato in un momento più tranquillo, ma soprattutto in un nuovo ambiente”. Oggi Enrico Papi si dice soddisfatto dei suoi programmi su Tv8: ”Mi trovo molto bene. Lavoro con la sensazione di essere tornato a inizio carriera, in una rete dove c’è la possibilità di sperimentare nuovi format”.