Oggi il programma di Barbara D’Urso Domenica Live è stato teatro di una discussione tra la conduttrice, Brosio ed un terzo importante ospite.

La nuova edizione di Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso, parte con qualche problema. La puntata di oggi, infatti, è stata tutt’altro che tranquilla.

Il primo litigio di questa edizione è scoppiato nel segmento che Domenica Live dedica alle news sul Covid. Per l’episodio di oggi è stato invitato Paolo Brosio, che ha contratto il virus qualche mese fa ed ha vissuto sulla sua pelle tutte le difficoltà che il Covid porta con sé. Nel raccontare la sua esperienza, però, Brosio ha dato fastidio ad un altro degli ospiti presenti nel programma.

“Fate il vostro lavoro”

“L’infermiera di turno mi ha avvisato: “Tanti auguri Paolo sei negativo” e io giù a piangere. Oggi è il giorno più bello della mia vita, sono triste, felice, piango, rido dalla gioia, non ho mai mollato, ho sempre confidato in Dio, ho pregato tanto la Madonna e San Pio”: così Paolo Brosio aveva annunciato su Facebook la sua guarigione dal virus (ufficializzata proprio il giorno in cui l’uomo ha compiuto 64 anni).

Forte di questa esperienza, a Domenica Live Paolo Brosio non si è limitato a raccontare cosa gli è successo: ha anche voluto dare dei consigli al pubblico su come comportarsi in caso di positività. Questa sua iniziativa non ha fatto piacere al secondo ospite della trasmissione, il professor Matteo Bassetti. “Ho avuto questa discussione con un’altra sua collega” ha commentato il dottore genovese, “fate il vostro lavoro, non quello dei medici”.

A questo punto, Barbara D’Urso prima ha pregato Brosio di non parlare più: quando la sua richiesta non è stata ascoltata si è vista costretta a chiedere ai tecnici di togliere il microfono all’ospite. “Devo chiuderti il microfono. Tra un minuto te lo chiudo” ha avvisato la conduttrice.