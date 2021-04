Domenica Live, oggi quattro ore di diretta: anticipazioni 4 aprile

Domenica Live, oggi quattro ore di diretta in compagnia di Barbara d’Urso: ecco cosa ha anticipato la conduttrice.

Barbara d’Urso non si ferma nemmeno la domenica di Pasqua, e oggi 4 aprile 2021 andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live. Durante la scorsa puntata di Pomeriggio Cinque, altro famoso programma di Barbara, la conduttrice ha svelato alcune interessanti anticipazioni a proposito della puntata odierna.

Domenica Live, anticipazioni 4 aprile

A partire da oggi, 4 aprile, dalle 14.40 alle 17:00 a Domenica Live avremo per la prima volta uno spazio dedicato all’informazione e all’attualità, il cui obbiettivo sarà quello di arricchire il programma festivo di Canale 5. Lo show continuerà con un talk dedicato al costume e all’intrattenimento, che andrà in onda fino alle 18.45: un totale, dunque, di quattro ore di diretta in compagnia di Barbara d’orso.

Mentre Live Non è la D’Urso è andato in vacanza, e non andrà in onda fino al prossimo settembre, la Live di Domenica raddoppia la messa in onda: la puntata di oggi inizierà alle 14.40, con l’introduzione di un nuovo spazio dedicato all’informazione, e terminerà alle 18:45. A proposito della novità Barbara ha anticipato: “Ho il privilegio di passare la Pasqua con voi. Voglio solo dirvi questo: io farò un tentativo domenica, perché sono una pazza. Solo una pazza ritorna quattro ore e mezza in diretta da capo, come prima, partendo alle 14:40 e di Pasqua. Quindi voglio fare un esperimento, meta-televisione, ma non posso spiegarvi che cosa”.