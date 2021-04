Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 4 aprile

Domenica in oggi, 4 aprile, vedrà tanti ospiti in studio e in collegamento e un superospite: tutte le anticipazioni sulla puntata

La puntata di Domenica In che andrà in onda oggi, domenica 4 aprile, coincide con la santa Pasqua e sarà come sempre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al timone la conduttrice veneta Mara Venier e in studio o in collegamento tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo ed esperti che interverranno per parlare degli ultimi eventi legati all’attualità e alla pandemia. Scopriamo cosa accadrà oggi dalle ore 14:00 nello storico programma di Rai 1.

Domenica in: gli ospiti di oggi

Domenica in aprirà oggi, 4 aprile, il sipario della trasmissione partendo dal dibattito e dall’informazione sull’attualità. Interverranno per parlare del tema dell’emergenza sanitaria: il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, principalmente riguardo la campagna di vaccinazione e l’arrivo dei nuovi vaccini; il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico ‘Umberto I’ di Roma, che spiegherà i numeri inerenti i vaccini a disposizione in Italia e in cosa consistono le nuove terapie con gli anticorpi monoclonali. Si collegheranno con il salotto domenicale Orietta Berti e Katia Ricciarelli mentre in studio siederà Giovanna Ralli.

Ospite annunciato e particolarmente atteso durante la puntata del contenitore domenicale che andrà in onda oggi pomeriggio sul primo canale è indubbiamente Cristiano Malgioglio, il quale si racconterà ripercorrendo insieme alla conduttrice veneta le tappe salienti sia della sua carriera che della sua vita privata. Il cantante e paroliere italiano, si esibirà poi in un medley dei suoi successi. In collegamento da Cellino San Marco interverrà in trasmissione Romina Power ed Enrico Papi si racconterà a Mara Venier per poi coinvolgerla in un gioco musicale insieme a Cristiano Malgioglio.

