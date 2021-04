Denise Pipitone, la mamma furiosa: “In Russia sanno già la verità”

La madre di Denise Pipitone, Piera Maggio, sta aspettando impazientemente i risultati del test del DNA fatto in Russia

Dopo la vicenda che ha visto protagonista la giovane russa Olesya Rostova e la sua ricerca della madre, gli occhi sono tutti puntati su Piera Maggio. Infatti, la somiglianza tra le due donne è davvero strabiliante e questo potrebbe far pensare che si tratti davvero di Denise Pipitone, scomparsa ancora bambina nel 2004. Per questo motivo, per fugare ogni dubbio, il DNA di Olesya è stato messo a confronto con quello della madre di Denise e ora si stanno aspettando i risultati. Piera, sebbene abbia detto di voler tenere i piedi ben ancorati al terreno, non ha mai smesso di sperare e si dice fiduciosa. Soprattutto perché, come ha riportato il Mattino, una parente di Valentina Khariova ha affermato come Olesya non sia realmente sua figlia.

Per la mamma di Denise Pipitone l’attesa è sfibrante

Domani, lunedì 5 aprile, i risultati del test del DNA verranno finalmente svelati. Tuttavia, i russi sanno già se Olesya sia in realtà Denise o meno, tuttavia vogliono tenere per sé la verità fino a quando non andrà in onda la puntata di Let Them Talk che darà il responso. Il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, ha espresso le difficoltà da avere risposte dalla Russia sull’identità della giovane. In un’intervista a Repubblica ha detto: “Ci basta un whatsapp per sapere se coincide con quello di Denise, ma ancora non arriva. I contatti con la Russia non sono facili”.

Nel giorno di Pasquetta, intorno alle 17, Piera Maggio e la sua famiglia finalmente sapranno se Olesya Rostova sia in realtà la sua Denise Pipitone. Le somiglianze tra le due donne sono davvero tante e, come ha affermato la stessa conduttrice di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli, “Sarebbe troppo bello per essere vero, la cerco dalla mia prima puntata“.