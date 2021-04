Cristiano Malgioglio ha tre figli: chi sono Omara, William e Ricardo

Forse non tutti sanno che il cantautore siciliano Cristiano Malgioglio ha ben tre figli: Omara, William e Ricardo, tutti cubani

Il cantautore, paroliere e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio, nato nel comune di Ramacca (Sicilia) nel 1945, è un uomo diviso da una profonda dicotomia. Riservatissimo riguardo la sua vita privata ma quasi senza segreti per tutto ciò che riguarda la sua vita lavorativa. Malgioglio inizia la sua carriera negli anni Sessanta, andando via dalla sua città per trasferirsi a Genova dalla sorella. Nel capoluogo ligure, mentre lavora alle Poste, entra in contatto con alcuni dei più grandi esponenti del cantautorato genovese: Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De André. Ed è proprio il grande Faber che decide di aiutarlo a sfondare nel mondo dello spettacolo, procurandogli un colloquio a Milano presso un’importante casa discografica.

Qualche segreto sfuggito a Cristiano Malgioglio

Nonostante Cristiano Malgioglio sia un personaggio pubblico che spesso appare in diversi programma televisivi, il cantautore è sempre stato capace di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Inoltre, sebbene oggi sia dichiaratamente omosessuale, per anni non ne aveva parlato e si circondava di bellissime donne dello spettacolo. Prima tra tutti: la sua amica Valeria Marini. Oggi le cose sono cambiate e sappiamo che Malgioglio attualmente ha una relazione con un nutrizionista trentottenne che vive ad Istanbul. In un’intervista per il settimanale Chi, il paroliere amico di Faber ha ricordato come tra lui e il suo compagno sia realmente scattato il famoso colpo di fulmine. Si sono conosciuti e, da allora, non si sono più lasciati e stanno portando avanti progetti importanti.

Ma c’è una cosa che molti non sanno di Cristiano Malgioglio e che lascia davvero a bocca aperta. Solo una volta, il cantautore si è messo davvero a nudo durante un’intervista: nel 2018 per Novella 2000 si era raccontato senza veli. Quella volta, infatti, disse per la prima volta di essere padre: non ne aveva mai parlato prima, ma da tempo ha adottato tre ragazzini cubani. I loro nomi sono sono Omara, William e Ricardo: parlando di loro gli si illuminano gli occhi. Sebbene abbia confessato di essere maggiormente legato a Omara, prova profondo affetto anche per gli altri due: “Le sono molto legato. Seguo anche altre due creature: William e Riccardo. Vivono tutti e tre a Cuba. Sì, ho tre figli a distanza. È stata una scelta che ho fatto tanti anni fa, ma non l’ho mai pubblicizzata. Ora sono adulti, sono fiero di averli aiutati a crescere. Non li ho adottati, ma li considero figli miei. Vado spesso a Cuba per incontrarli”.