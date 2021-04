Cristiano Malgioglio, showman e cantante italiano, è sempre riuscito a strappare un sorriso: ha affrontato anche il lutto per la scomparsa della nipote

Basta assistere alle sue esibizioni per sorridere e per essere felici, ma Cristiano Malgioglio ha dovuto attraversare anche alcune situazioni complicate, come per esempio la scomparsa della nipote all’età di 35 anni a seguito di un incidente stradale. Ai microfoni di Verissimo lo stesso cantante e showman italiano ha svelato tutto l’accaduto: “Mia nipote era bellissima ed è morta a 35 anni in un incidente automobilistico proprio mentre tornava a casa dal mare. Io ero a Cuba. Mia sorella è diventata quasi pazza dopo la scomparsa della figlia: vederla sempre triste è molto dura”.

Cristiano Malgioglio, il dolce ricordo della nipote

Successivamente lo stesso Cristiano ha rivelato: “Sopportare la morte di un figlio è impossibile. Prima ho perso mio fratello. L’altra mia sorella Francesca, invece, era sempre la prima a farmi gli auguri di compleanno. Lei era molto malata, volevo trascorrere il compleanno con lei a Napoli ed è morta proprio quel giorno. Quando viene a mancare qualcuno della famiglia è sempre difficile”. Non solo un personaggio capace di regalare sorrisi e risate ai telespettatori, ma ha dovuto attraversare momenti delicati e davvero duri che hanno sempre superato con la sua ironia. Un dolce ricordo per la giovanissima nipote che è scomparsa tragicamente dopo un incidente stradale.