Chi è Stefania Messina di Ti spedisco in convento: età, foto, social. Scopriamo di più su una delle protagoniste del nuovo docu-reality in onda, a partire da questa sera, in prima serata su Real Time.





Giovane e ribelle, Stefania ha una forte personalità ed è alla ricerca di un progetto per il suo futuro. Come sarà la vita della ragazza all’interno del convento, assieme alle 5 suore che guideranno il suo percorso di redenzione con le sue compagne d’avventura?

Chi è Stefania Messina di Ti spedisco in convento: scopriamo di più sul suo conto

Gli spettatori di Real Time potranno assistere, in prima serata, a partire da questa domenica di Pasqua, alla prima puntata del nuovo docu-reality. 5 ragazze estroverse e molto attive sui social, cercheranno di redimersi attraverso un cammino spirituale, trascorrendo un mese in un convento. In questo periodo di tempo, le giovani saranno guidate da 5 suore della Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù e dovranno sottostare alle rigide regole del Convento la Culla di Sorrento.

Una delle concorrenti del programma è Stefania Messina. La ragazza ha 23 anni ed è originaria di Milano. E’ una giovane diretta e aggressiva. E’ testarda ed ha un carattere molto forte. Vive nella sua città con sua madre. E’ ribelle e non sottostà mai alle regole. La ragazza non ha inoltre chiaro quale sarà il suo percorso nel futuro ed è appunto alla ricerca di un progetto per la sua vita. Stefania è inoltre molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram infatti vanta quasi 7mila followers. La giovane ama pubblicare sui social in particolare fotografie che la ritraggono in tutta la sua bellezza e sensualità.

Gli spettatori televisivi potranno seguire il percorso di Stefania a partire da questa sera. Puntata dopo puntata, potremo vedere se la giovane, assieme alle sue compagne d’avventura, riuscirà a compiere il proprio cammino spirituale guidata dalle Suore del Convento la Culla e se tornerà alla sua vita davvero cambiata.

