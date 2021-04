Caos ad Amici, la Celentano contro De Martino: l’insulto in diretta

L’insegnante Alessandra Celentano si scaglia contro Stefano De Martino durante l’ultima puntata di Ami 20 e il gelo scende in studio

La professoressa di Amici 20, Alessandra Celentano, ha affrontato la sfida lanciatale dalla showgirl e docente del programma Lorella Cuccarini. A fronteggiarsi sono stati i loro studenti: Alessandro e Tommaso, che si sono esibiti in una coreografia particolarmente complessa e piena di tecnicismi. E proprio questi ultimi sono stai al centro delle polemiche della Celentano, che ha accettato la competizione ma rimarcando come il suo studente partisse svantaggiato perché non un bravo tecnicante. Questa sua ritrosia non è passata certamente inosservata, e il giudice ed ex allievo del programma Stefano De Martino ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Celentano Vs. De Martino: le parole si fanno taglienti

Stefano De Martino, nel commentare la reazione di Alessandro Celentano, ha detto che è sempre stata “molto pignola” sulla tecnica dei suoi studenti. Ovviamente la docente di Amici 20 ha capito immediatamente dove Stefano stesse andando a parare e ha replicato con parole dure. “Forse tu di questi passi tecnici ricorderai qualcosa Stefano“. De Martino ovviamente ha subito replicato, iniziando così una discussione in studio che ha tenuto tutti attaccati alla sedia. “Maestra, la scelta di accettare sempre i guanti di sfida è molto rispettabile, ma c’è anche un rischio. A volte può essere invalidante per i ragazzi“. Ma la Celentano non ci sta: “Non centra niente quello che mi dici tu, mi va in fumo il cervello quando sento queste cose. Meno male che hai intrapreso un’altra carriera, ti dico solo questo“.

De Martino, assai piccato dall’acido commento della sua ex insegnante, cerca di fare buon viso a cattivo gioco e le risponde, senza però riuscire a nascondere completamente il suo pensiero. “Ti ringrazio del tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera, anche perché è una cosa che ci lega“. La Celentano, che spesso vuole l’ultima parola nelle discussioni, ha replicato: “Te l’ho detto in modo carino. E comunque io te lo dissi all’epoca. Tu insistevi dicendo di voler fare il ballerino, ma io ho sempre ragione“. Ma sarà davvero così?