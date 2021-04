Vite al limite, la trasformazione di Cillas: com’era e quanto pesa oggi

Tra le storie più significative di Vite al Limite c’è quella di Cillas Givens. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Uno dei personaggi memorabili di Vite al Limite, trasmissione cult in onda su Real Time, è senz’altro Cillas Givens, un giovane che dopo un lungo percorso di dimagrimento ha perso quasi 200 kg. Oggi il suo aspetto e la sua vita sono radicalmente cambiati in meglio. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Cillas Givens

Cillas Givens è approdato a Vite al limite con la grande motivazione di salvarsi la vita dopo aver raggiunto il peso record di circa 331 kg. Il rapporto malato con il cibo di questo 35enne originario di Fairview, nello Stato dell’Oklahoma (Usa), aveva infatti messo in pericolo la sua salute. Ci ha pensato il noto dottor Younan Nowzaradan a prendere in mano la situazione.

I problemi di dipendenza da cibo di Cillas Givens si sono manifestati fin dalla sua tenera età: si era sempre sentito un bambino non amato e non desiderato. Un disagio che lo ha spinto a trovare rifugio proprio nel cibo. Così il giovane si è trascinato dietro anche durante l’adolescenza e l’età adulta delle malsane abitudini alimentari. Mangiare era diventato il suo unico conforto.

Poi, però, qualcosa in Cillas è cambiato quando ha incontrato Jessica, una ragazza madre che gli ha saputo donare l’affetto di cui aveva bisogno. Eppure, rinunciare alle sue abitudini non è stato semplice. Era arrivato al punto di non potersi più muovere e di aver bisogno di un aiuto per qualsiasi necessità. Jessica era diventata la sua infermiera-badante.

Il dottore di Vite a Limite ha voluto che Cillas fosse subito ricoverato in ospedale, temendo che la sua vita fosse in pericolo. Da allora è iniziato un percorso di dimagrimento che l’ha portato a perdere ben 138 chili durante il primo mese in ospedale. Un successo che ha sorpreso persino il dottor Nowzaradan, che lo ha elogiato. Alla fine della sua esperienza televisiva nel reality Cillas è riuscito a perdere più di 200 chili, arrivando a pesarne 130. Quindi ha capito che era finalmente attivato il momento di chiedere la mano alla fidanzata Jessica, e lei ha detto di sì. I due si sono sposati e… la favola continua.