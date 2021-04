Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 3 aprile

Ancora un appuntamento da non perdere oggi, sabato 3 aprile 2021, con una nuova puntata di Verissimo: ecco le novità

Da non perdere l’appuntamento oggi, sabato 3 aprile 2021, con la nuova puntata di Verissimo, che andrà in onda su Canale5 a partire dalle 15.30. Ci saranno tanti ospiti, come Francesca Michielin, Fabio Volo e Alessio Boni. Quest’ultimo è un attore celebre a livello nazionale e non solo e, durante i suoi 30 anni di carriera, è stato protagonista con 80 personaggi. Ha ricevuto anche tantissimi premi, come il Globo d’oro al miglior attore per il film Arrivederci amore, ciao di Michele Soavi.

Verissimo, tutte le curiosità del 3 aprile

In aggiunta, arriveranno in studio i tre opinionisti dell’Isola dei Famosi Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Dopo esser stata positiva al Covid la Lamborghini è stata opinionista direttamente da casa, mentre Tommaso, dopo il successo al Grande Fratello Vip, ha preso parte alla sua nuova avventura. Inoltre, ci sarà anche il celebre Max Pezzali. Così presenterà in anteprima Max90, libro dedicato al suo percorso, ai miti e alle emozioni degli anni ’90. Infine, ci saranno ospiti Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, che saranno protagonisti della fiction di Canale 5 Svegliati amore mio.