Stasera in tv, Una serata tra amici: gli ospiti del programma di Christian De Sica

Per il sabato sera di Pasqua andrà in onda Una serata tra amici, il one man show di Christian De Sica. Scopriamo chi sarà presente tra gli ospiti.

Il sabato sera del 3 aprile 2021, prima di Pasqua, è ricco di novità: su Rai1 andrà in onda in prima serata a partire dalle 21:25 “Una serata tra amici“. L’evento segna il ritorno in Rai di un personaggio amato dal pubblico di cinema, teatro e televisione: Christian De Sica.

Christian De Sica celebra il suo ritorno in Rai con una band di 32 elementi, ad affiancarlo nel canto anche la figlia Maria Rosa De Sica, per la prima volta sul palco insieme a lui. Questa settimana i due sono stati protagonisti di una splendida intervista ad “Oggi è un altro giorno“. L’ospite d’eccezione della serata sarà, però, Carlo Verdone, che affiancherà il cognato in una serie di esilaranti monologhi. Il programma è scritto dal figlio del celebre Vittorio De Sica con Pino Strabioli, Simone Di Rosa, Marco Pantaleo, Simone Pinelli e con Francesco Valitutti.

Una serata tra amici, dov’è possibile seguire la trasmissione di Christian De Sica

L’appuntamento in prima serata è previsto per le 21:25 circa; le scene di “Una serata tra amici” sono state curate da Marco Calzavara, la fotografia è di Marco Lucarelli e la regia di Cristiano D’Alisera. La Direzione Musicale della trasmissione, invece, è di Marco Tiso. Per la prima volta il pubblico della Rai avrà il piacere di ascoltare Christian De Sica cantare insieme alla figlia Maria Rosa.

“Una serata tra amici” sarà visibile anche in streaming sul sito di Rai Play allo stesso orario della messa in onda su Rai1. Inoltre chi lo desidera potrà vedere il programma di Christian De Sica anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’applicazione disponibile per iOS e Android.