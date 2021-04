Torino – Juventus Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Torino e Juventus è valido per la 29esima giornata della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la pausa per le Nazionali, torna il calcio giocato con il campionato di Serie A TIM: tutti oggi i match della 29esima giornata, si apre con la sfida tra il Milan, alla rincorsa dei cugini dell’Inter, che ospita la Sampdoria all’ora di pranzo, mentre in serata proprio la capolista nerazzurra sarà impegnata a Bologna contro la squadra felsinea.

Nelle sfide del pomeriggio, tutte le squadre di testa, escluse Milan e Roma che hanno pareggiato, sono riuscite a ottenere i tre punti. Invece, alle 18.00 si affrontano Torino e Juventus, con i granata che lottano per non retrocedere e i bianconeri che tenteranno di recuperare terreno dalla testa, aspettando la capolista Inter. Il match viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Torino – Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Grande Torino è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

Sfida numero 202 in gare ufficiali tra queste due squadre, ma soprattutto sono state disputate 151 gare in campionato, con i precedenti che sono colorati di bianconero. Infatti, la Juventus ne ha vinte 73 e il Torino 35. I pareggi sono invece 43. Nelle ultime 29 partite giocate soltanto una volta ha vinto la squadra granata, il 26 aprile 2015. Il Torino vinse in rimonta coi gol di Darmian e Quagliarella che risposero a Pirlo.

Torino e Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Nicola e Pirlo hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le formazioni: