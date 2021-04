Test psicologico: ciò che vedi rivela cosa vuoi da una relazione

Questo test psicologico punta a svelare ciò che vuoi da una relazione sentimentale, voi cosa vedere per primo in questa immagine?

Concludiamo questa settimana di test con un’immagine che ha al suo interno più elementi. All’interno di esse c’è ovviamente un’illusione ottica, scovarla per prima, però, è solo uno dei possibili risultati di un test la cui finalità è quella di definire la vostra personalità e in che modo questa influisce sul vostro comportamento in una relazione sentimentale. L’elemento relazionale è probabilmente l’aspetto che rende maggiormente interessante questo test, poiché chiunque ha la necessità di sapere per quale motivo a volte ci si scontra con il partner senza una reale ragione.

Come ogni gioco psicologico di questo tipo, ottenere il proprio profilo è collegato ad una semplice risposta alla domanda “Cosa vedi per primo in questa immagine?”. Approcciarsi a questa curiosa immagine, dunque, non è un fattore di concentrazione, basta uno sguardo di pochi secondi per comprende quale degli elementi ci colpisce.

Test psicologico: cosa vuoi da una relazione?

Il volto di un uomo

Se la prima cosa che avete notato è il volto di un uomo, significa che siete persone che vedono il quadro generale. Nella vostra vita non c’è nulla di casuale e improvvisato, volete il controllo e pianificate tutto nel minimo dettaglio. Per questo motivo desiderate tenere le redini di una relazione e siete felici in coppia quando avete stabilità e controllo. Il fatto che il vostro partner vi lasci il comando non è solo una questione di potere sull’altro ma dimostrazione che questo si fida di voi.

Ragazzo seduto

Se la prima cosa che avete notato è il ragazzo seduto accanto all’albero, significa che siete degli inguaribili ottimisti. Nella vita avete vissuto sia alti che bassi nella sfera sentimentale, questo non ha incrinato la vostra fiducia nell’amore, ma vi ha reso maggiormente accorti nel lanciarvi in un rapporto stretto. Ciò che desiderate da una relazione è la fiducia, per voi comunicazione e sincerità sono fondamentali, volete qualcuno in grado di capire che il rapporto sia equo e che da ambo i lati ci vuole lo stesso sforzo.

Pecore

Coloro che hanno notato le pecore sono delle persone romantiche. Le tipiche che vogliono sentirsi costantemente considerate e apprezzate in ogni momento del giorno. Siete bloccati dalla paura del rifiuto o della separazione e questo vi fa vivere con timore ogni istante delle vostre relazioni. Ciò che desiderate maggiormente è una storia d’amore da fiaba, che non abbia mai fine e che sia sempre ricca di sorprese e attenzioni.

Capanne

Se infine siete coloro che per prima cosa hanno notato le capanne, siete delle persone che temono i legami e le relazioni stabili. In più di un’occasione siete fuggiti quando le cose si sono fatte serie per timore che fosse vero amore. Desiderate un’amicizia intima e fisica che però non abbia un’etichetta.