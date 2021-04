Questa sera andrà in onda il film animato per i più piccoli Bigfoot Junior: trama, curiosità e doppiatori della pellicola anglo-belga.

Il canale dedicato all’intrattenimento dei bambini è da decenni Italia Uno. Tra i canali principali della televisione nazionale, infatti, è l’unico che il sabato sera offre una programmazione indicata soprattutto ai più piccoli, con contenuti che sono adatti ai bambini e agli adolescenti. Per questo primo sabato d’aprile, in programma c’è la messa in onda di uno degli ultimi successi cinematografici in campo di animazione.

A partire dalle 21.20, i più piccoli potranno godersi la storia narrata in Bigfoot Junior, un film animato uscito nelle sale tra il 2017 ed il 2018 di produzione anglo-belga. Con la Pixar che domina il mercato di genere da oltre un decennio, saltuariamente contrastata dalla concorrente americana DreamWorks (casa di produzione animata creata da Steven Spielberg), il film della nWave Pictures ha rappresentato una piacevole novità nel panorama. Bigfoot Junior ha infatti ottenuto un buon riscontro sia dalla critica che dal pubblico, tanto da convincere gli autori a girare un sequel uscito lo scorso anno e intitolato Bigfoot Family.

Bigfoot Junior: trama e doppiatori italiani

Il film ci narra la storia del giovane Adam, un adolescente che decide di scoprire dove si trovi il padre scomparso ormai da anni. Il dottor Harrison è infatti svanito nel nulla senza lasciare alcuna spiegazione e questo abbandono ha lasciato un trauma irrisolto nella sua vita. La madre, per non farlo soffrire troppo, decide di raccontargli che il padre era deceduto; ma Adam scopre che in realtà è vivo da qualche parte e decide di trovarlo per chiedergli le ragioni della sua fuga e riportarlo a casa. Proprio durante la disperata ricerca del padre, Adam scopre che questi non è altri che il leggendario Bigfoot.

Per il mercato italiano l’esordio della pellicola è avvenuta con un anno di ritardo, tempo necessario per adattare il film per le sale italiane. Come sempre, infatti, è stato svolto un ottimo lavoro di doppiaggio che, più che nelle pellicole in live action, regala l’illusione che non vi sia differenza con la versione originale. Il ruolo di Adam è stato interpretato da Lorenzo D’Agata, quello del padre da Massimo De Ambrosis, mentre la voce della madre è stata affidata a Claudia Catani.