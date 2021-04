Stasera in tv Ben Hur (1959): trama, cast e curiosità del colossal

By

Ben Hur arriva in prima serata sul piccolo schermo. Un colossal che saprà regalare una serata emozionante a tutti i telespettatori.

Il film è una vera e propria pietra miliare del cinema. E’ uscito nel 1959 ed è stato diretto da William Wyler. La pellicola ha ricevuto una pioggia di premi rimanendo nella classifica dei film più premiati.

La storia si ispira al romanzo omonimo dal quale erano già nati altri due film rispettivamente nel 1907 e nel 1925. Due pilastri del cinema muto. Scopriamo di più su questo film da non perdere.

Ben Hur: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film

Ben Hur racconta la storia di un principe ebreo chiamato Ben-Hur, in italiano Giuda. L’uomo viene tradito da un suo amico d’infanzia, il tribuno romano Messala. Il protagonista metterà in atto la sua vendetta durante un particolare avvenimento: la corsa delle quadrighe. L’evento si svolge al Circo di Gerusalemme, ma è ricordata per essere una delle scene d’azione più spettacolari del cinema.

Leggi anche -> Amici 20, anticipazioni terza puntata serale: chi sarà eliminato?

Una particolarità del film è il suo sottotitolo, “A Tale of the Christ” (“Un racconto del Cristo”). Questa particolare scelta è data dall’ambientazione in cui avviene la vicenda. Si tratta proprio del periodo nel quale si consuma la storia di Gesù Cristo, che appare tre volte senza mai mostrare il volto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La pellicola ottenne ben 11 Oscar e ha mantenuto il record per 38 anni. A fargli perdere il posto ci hanno pensato prima “Titanic” e poi “Il Signore degli anelli – Il ritorno del Re”. Un altro riconoscimento gli è stato dato dall’ “American Film Institute” che l’ha classificato al settantaduesimo posto tra i migliori cento film statunitensi. Dopo l’aggiornamento della lista è sceso al centesimo.

Leggi anche -> Test psicologico: ciò che vedi rivela cosa vuoi da una relazione

Un film imperdibile che si aggiudica la prima serata in casa Mediaset. I telespettatori potranno gustarselo questa sera, sabato 3 marzo, alle 21:20 su Rete 4.