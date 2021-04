Sanremo, commessa Prenatal morta a 47 anni: città in lutto

Sanremo si è svegliato con una brutta notizia: una commessa amata da tutti è morta tragicamente a soli 47 anni. Distrutti familiari e conoscenti.

Il Comune di Sanremo si è svegliato con una terribile notizia: una donna amata da tutti, punto di riferimento per le neomamme del posto e apprezzata da amici, conoscenti e clienti si è spenta all’età di soli 47 anni nella giornata di giovedì 1 aprile. La città dei fiori è un po’ più vuota senza Francesca: mamma attenta di due figli, lavoratrice solare e ben voluta da tutti quanti. Non solo colleghe di lavoro, infatti, ma anche tante clienti del negozio Prenatal in cui lavorava la 47enne, hanno lasciato messaggi di cordoglio sui social.

Sanremo, Francesca è morta lasciando un vuoto

Si è spenta nel pomeriggio del primo aprile, a pochi giorni da Pasqua, Francesca. Madre di due bambini e commessa di un negozio Prenatal in cui lavorava nel Comune di Sanremo, che ora piange la scomparsa della 47enne. Non sono note le cause del decesso di Francesca per ora, dato che non sono state rese pubbliche. Tuttavia la notizia del decesso è stata riportata da Riviera24.

Su Facebook tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza, oltre che di shock per la notizia della morte della donna, da parte di colleghe di lavoro e clienti, abituate a vederla sempre sorridente nel suo negozio nella città dei fiori. Come scrive una madre su Facebook, tutto “il mondo delle mamme” è sconvolto dalla terribile notizia.

“Era dolcissima e sempre con il sorriso.” – ha scritto una cliente di Francesca sui social – “A me aveva fatto la lista nascita e lunedì, neppure una settimana fa, mi aveva servito. Il mondo delle mamme è sconvolto.” Una morte prematura è sempre una notizia terribile, soprattutto se si tratta di una persona solare, gentile e amata da tutti come lo era Francesca, che, oltre alle sue clienti e alle sue colleghe, lascia anche due figli.