Riccardo Biseo, chi è: età, carriera, vita privata del musicista

Riccardo Biseo è un artista tra i più importanti del panorama musicale italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Pianista, compositore, arrangiatore e jazzista: Riccardo Biseo è tutto questo e molto altro ancora. Conosciamo più da vicino quello che è considerato un artista tra i più importanti del panorama musicale italiano.

L’identikit di Riccardo Biseo

Riccardo Biseo è nato a Roma il 30 luglio 1959, sotto il segno del Leone. La sua passione per la musica, specialmente per il jazz, è nata in giovane età: si è avvicinato allo studio del pianoforte classico con Enrico Pasini, per poi specializzarsi in piano jazz con Amedeo Tommasi e in arrangiamento jazz presso il Goldsmiths College di Londra.

Riccardo Biseo ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti italiani e stranieri, tra cui Miúcha, Benny Golson e Gianni Sanjust, occupandosi anche di commedia musicale, cinema, televisione e cimentandosi come autore, arrangiatore ed esecutore. Ha poi dato vita al Biseo Sanjust Quartet, formazione con Sanjust al clarinetto, Mauro Battisti al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria. Riccardo Biseo è tra l’altro autore dell’opera jazz “Concerto per un poeta“, dedicata alla figura di Ezra Pound. E nel 2021 il grande pubblico l’ha visto impegnato nel varietà di Christian De Sica Una serata tra amici…

Sulla vita privata di Riccardo Biseo non si sa praticamente nulla: anche sui social l’artista sembra non voler condividere il suo vissuto personale oltre i riflessi della musica. Quando non è impegnato in concerti e registrazioni, del resto, si dedica all’attività didattica come insegnante di pianoforte jazz all’Università della Musica e alla St. Louis Music Academy di Roma…

