Oroscopo domenica 4 Aprile 2021: previsioni segno per segno

La settimana sta per concludersi. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 4 Aprile 2021.

Aprile è finalmente arrivato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 4 Aprile 2021.

Domenica 3 Aprile 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Venere sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi, perciò tenetevi pronti a compiere passi da gigante in amore. Approfittate del favore degli astri per lanciarvi senza timore verso nuove avventure e non tiratevi indietro per nessun motivo al mondo.

Toro. Molto probabilmente una delusione vi ha recentemente levato un po’ di serenità. È il momento di passare oltre e di concentrarsi sul futuro. Per quel che riguarda il lavoro invece sono in arrivo delle buone notizie: continuate a lavorare sodo e sarete ricompensati.

Gemelli. È giunto per voi il momento di fare pace con il vostro passato e di voltare definitivamente pagina. Allontanatevi dalle persone che vi hanno fatto del male e non abbiate timore di chiudere le porte. Un periodo di serenità è in arrivo, forza e coraggio.

Cancro. La giornata di oggi si prospetta turbolenta, preparatevi dunque ad un po’ di stress e nervosismo. In amore qualche disguido potrebbe mettervi di cattivo umore. Il consiglio migliore è quello di trascorrere del tempo in compagnia di un buon amico, vi farà bene.

Leone. Venere e Mercurio saranno dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi daranno la forza necessaria per affrontare questo periodo di recupero. Sono in arrivo delle belle notizie e anche delle risposte che stavate aspettando, perciò tenetevi pronti.

Vergine. La giornata si prospetta per voi piuttosto serena. Nuovi incontri potrebbero scaldarvi il cuore e cambiare completamente il vostro modo di vedere le cose. Prestate però attenzione agli smarrimenti: potreste finire con il perdere un oggetto a voi molto caro.

Bilancia. Le prossime ore non saranno per voi particolarmente idilliache. Sono in arrivo dei momenti di stress e tensione e voi dovrete sforzarvi al massimo per mantenere la calma e non cedere al nervosismo. Non allarmatevi però, presto il vostro cielo si rasserenerà.

Scorpione. La giornata di oggi sarà per voi particolarmente interessante e stimolante. Apritevi al dialogo e sforzatevi di esprimere con chiarezza i vostri bisogni e sentimenti. Sul lavoro cercate di dare il massimo: sono in arrivo per voi delle belle soddisfazioni.

Sagittario. L’amore sarà nell’aria durante la giornata di oggi e voi fareste bene a spiccare il volo senza alcun timore. Spalancate le porte di fronte al romanticismo, ne varrà la pena! Sul lavoro cercate però di non perdere troppo la concentrazione: potrebbe essere deleterio.

Capricorno. La Luna sarà nel vostro segno durante la giornata di oggi e voi vi sentirete molto più emotivi e suscettibili del solito. Non abbiate timore di accettare nuove sfide e di spingervi oltre i vostri limiti. Spalancate le porte all’avventura, non ve ne pentirete.

Aquario. La giornata di oggi sarà ideale per le relazioni e i rapporti. Approfittatene per chiarire le incomprensioni con le persone a voi più care e per allontanare definitivamente quelle tossiche. È tempo di meditazione e riflessione, perciò allontanatevi dalla fretta.

Pesci. Le prossime ore saranno per voi colme di emozioni e sentimenti. Cercate di allontanare il più possibile la malinconia e di tenere alto l’umore. Restare in contatto con la Natura ed aprirsi alla meditazione è sicuramente il consiglio migliore.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.