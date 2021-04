Napoli – Crotone Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Napoli e Crotone è valido per la 29esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la pausa per le Nazionali, torna il calcio giocato con il campionato di Serie A TIM: tutti oggi i match della 29esima giornata, si apre con la sfida tra il Milan, alla rincorsa dei cugini dell’Inter, che ospita la Sampdoria all’ora di pranzo, mentre in serata proprio la capolista nerazzurra sarà impegnata a Bologna contro la squadra felsinea.

Alle 15:00 di oggi pomeriggio la maggior parte delle sfide, compreso il derby del Sud Italia tra il Napoli e il Crotone. Le due squadre hanno ambizioni totalmente diverse: i padroni di casa hanno ingranato la marcia e cercano di assicurarsi almeno un posto in Champions League nella prossima stagione, gli ospiti hanno una situazione di classifica davvero disperata.

Precedenti di Napoli – Crotone e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli tra i padroni di casa e gli ospiti del Crotone è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Tra queste due squadre, sono cinque i precedenti in serie A e sono a senso unico: infatti, il Napoli ha fatto filotto, ottenendo i tre punti sempre, sia in casa che in trasferta. Sono dodici i gol realizzati dalla formazione partenopea negli scontri diretti, contro appena due degli ospiti calabresi. L’ultima volta, il 6 dicembre 2020, a Crotone, i partenopei si imposero col risultato di quattro a zero.

Napoli e Crotone, le due squadre in campo: le formazioni

Gattuso e Cosmi stanno completando le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le probabili formazioni: