Nada Loffredi, chi è la psicoterapeuta di Matrimonio a Prima vista

Nada Loffredi è sessuologa e conduttrice di Matrimonio a prima vista, programma cult di Real Time. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Nada Loffredi è sicuramente la psicoterapeuta e sessuologa più nota sul piccolo schermo. Si tratta di una professionista di talento esperta di tantissimi temi legati al mondo della psicologia e della sessuologia. Soprattutto, è la conduttrice del programma in onda su Real Time Matrimonio a prima vista, dove è affiancata da Mario Abis e Fabrizio Quattrini. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Nada Loffredi

Nada Loffredi è nata in provincia di Roma e ha intrapreso un percorso di studi legato alla Psicologia Clinica. Si è laureata all’Università La Sapienza con la lode e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo nel lavoro nel 1999. Ha collaborato come psicologo con uno studio professionale privato della Capitale ed è diventata consulente editoriale di un sito dedicato proprio alla sessuologia, nonché conduttrice di alcune conferenze informative e docente universitaria di Psicologia Generale e dello Sviluppo. Sempre grazie al suo lavoro e alle sue competenze è apparsa spesso in televisione come ospite per trattare temi sulla psicologia e la sessuologia.

Leggi anche –> Matrimonio a prima vista Italia, via alla 6° stagione: ecco quando e dove

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Nada Loffredi è sposata e ha due figli. Non sappiamo però chi sia il marito. Attualmente vive a Roma con la sua famiglia. Tiene un blog su D. Repubblica dove risponde alle domande degli utenti che chiedono consigli su argomenti legati alla sessuologia, ed è stata tra l’altro ospite dell’evento Love Sex & Food. Infine, anche se non è una persona molto social, Nada ha un interessante profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nada Loffredi (@nadaloffredi)

Leggi anche –> Matrimonio a prima vista, chi sono le tre nuove coppie: età, foto, storie