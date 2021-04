Morta l’attrice Amii Lowndes: la protagonista di Doctor Who aveva 29 anni

Morta l’attrice Amii Lowndes: la protagonista di Doctor Who aveva solo 29 anni. La famiglia ha appena annunciato il decesso con enorme dolore.

La giovane attrice Amii Lowndes è morta a soli 29 anni. In base a ciò che si apprende la Lowndes è crollata a terra nel giardino dei suoi genitori e lì ha trovato la morte. La causa è da rintracciare in un’epilessia non diagnosticata dai medici nonostante ci fossero già stati episodi allarmanti e sintomi ben precisi.

Morta Amii Lowndes, il racconto choc della madre

La madre ha raccontato al tabloid britannico Mirror che la figlia aveva avuto già due attacchi epilettici, l’ultimo dei quali pochi giorni prima della sua morte. Nessun medico però aveva diagnosticato l’epilessia né aveva avvertito lei e la famiglia dei rischi enormi che stava correndo. L’attrice di Doctor Who è morta ufficialmente per morte improvvisa inaspettata per epilessia (in inglese SUDEP, ovvero Sudden Unexpected Death in Epilepsy).

Leggi anche –> Giampiero Ingrassia, il dramma della moglie morta d’infarto a 48 anni

La madre ha poi aggiunto che la Lowndes non era consapevole che le sue condizioni potevano essere mortali. “Sia lei che noi avremmo voluto avere l’opportunità di sapere che le convulsioni, proprio come gli attacchi di cuore, possono essere fatali” ha aggiunto la madre. La donna poi ha spiegato la necessità di parlare di quanto accaduto: “Niente riporterà indietro Amii, ma se possiamo salvare un’altra famiglia che sta attraversando il nostro dolore, ne varrà la pena”.