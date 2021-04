Milan – Sampdoria Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Milan e Sampdoria apre la 29esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la pausa per le Nazionali, torna il calcio giocato con il campionato di Serie A TIM: tutti oggi i match della 29esima giornata, si apre con la sfida tra il Milan, alla rincorsa dei cugini dell’Inter, che ospita la Sampdoria all’ora di pranzo, mentre in serata proprio la capolista nerazzurra sarà impegnata a Bologna contro la squadra felsinea.

Dunque, il match d’apertura di questa giornata è quello tra i rossoneri e i blucerchiati: le situazioni di classifica sono totalmente diverse. Infatti, il Milan vuole continuare la sua rincorsa all’Inter capolista, la Sampdoria è a metà classifica, ma cerca gli ultimi punti quantomeno per ambire a una salvezza tranquilla.

Precedenti di Milan – Sampdoria e dove vedere in tv e streaming

La partita di oggi a pranzo allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro tra i padroni di casa del Milan e gli ospiti della Sampdoria è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Nettamente appannaggio del Milan le sfide tra queste due formazioni: i rossoneri hanno vinto 65 dei 125 precedenti in Serie A contro la Sampdoria: completano il bilancio 30 successi blucerchiati e 30 pareggi. Ancora più netto il bilancio se si guarda ai soli precedenti giocati a San Siro: 62 sfide, 40 successi del Diavolo, 11 pareggi e 11 vittorie invece della squadra blucerchiata.

Milan e Sampdoria, le due squadre in campo: le formazioni

Pioli e Ranieri stanno completando le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le probabili formazioni: