Max Pezzali, chi è l’ex moglie Martina Marinucci: età, foto, lavoro

Per diverso tempo Max Pezzali ha avuto come moglie Martina Marinucci. Poi tra loro è finita. Chi è la madre di suo figlio Hilo.

Max Pezzali, prima del suo matrimonio con Debora Pelamatti celebrato nel 2019 e tutt’ora in corso, ha avuto una prima moglie. Si tratta di Martina Marinucci, dalla quale è nato anche il figlio Hilo, il 24 settembre 2008. La coppia rimase sposata dal 2005 al 2013 dopo anche 5 anni di fidanzamento, ma poi è arrivato il divorzio a causa di alcune incompatibilità.

Leggi anche –> Il rapporto speciale col figlio Hilo: il suo racconto

Sembra che una malattia che aveva colpito Hilo abbia contribuito a scavare un ulteriore solco tra i due, con ulteriori problematiche legate anche al fatto che Max Pezzali e Martina Marinucci per molto tempo non hanno potuto vivere insieme.

Lei infatti risiedeva – e risiede ancora oggi – a Roma, dove vive con una figlia nata da una precedente relazione. Il leader degli 883 invece è di base essenzialmente a Milano e viaggia molto per motivi di lavoro.

La fine del matrimonio con Martina Marinucci venne ufficializzata con questo messaggio di Max Pezzali su Twitter. “Grazie Martina per questi anni straordinari, per le emozioni, per Hilo. Grazie per avermi reso una persona migliore. Buona strada Marty”. Segno che, nonostante le incomprensioni che li hanno portati a dividersi, alla fine i rapporti sono rimasti buoni.

Leggi anche –> Chi è il cantante: età, vita privata, moglie, carriera e storia

Max Pezzali, con Martina Marinucci è rimasto in buoni rapporti

Ed anche la donna ha risposto con lo stesso tono conciliante a mezzo social. “Grazie a te, per questi 13 anni di rock’n’roll. Ti voglio bene Max. Buona strada anche a te!!”.

Leggi anche –> Chi è Debora Pelamatti | età, vita privata, lavoro

Nel 2015, due anni dopo l’addio a Martina, proprio Max aveva svelato a ‘Vanity Fair’ i motivi alla base di tutto. Erano cominciate, ad un certo punto, delle “piccole conflittualità, accresciute dalla malattia di nostro figlio, fino alla insofferenza reciproca”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Il cantante parla anche di una certa “incompatibilità ambientale dettata dal fatto di abitare lontani. Ma, grazie anche a Hilo, siamo rimasti in buoni rapporti”. Nel 2016 il pavese classe 1963 si è legato a Debora Pelamatti, sposata poi nel 2019.