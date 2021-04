Giuseppe Healthy, chi è il giovane influencer del cibo sano: la sua storia

Giuseppe Healthy è un giovane influencer. Il ragazzo è molto conosciuto per i suoi consiglio sul cibo sano e l’alimentazione.

Scorrendo la bacheca di Instgram sarà capitato a molti di noi di vedere alcuni post per ricette di “Insalate proteiche” o “Colazioni sane e buone”. Tutto merito dell’opera di Giuseppe Healty. Una passione per l’alimentazione e il cibo sano che nasce già in tenera età. Un passato sedentario, dove le conoscenze a livello di nutrizione erano poche che però lo spinge a cambiare.

Ecco quali sono state alcune delle motivazione a spingere Giuseppe a iniziare il suo percorso. Un interesse che è diventato una vera e propria passione. Scopriamo di più su di lui.

Giuseppe Healthy: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui

Sul suo profilo Instagram si concentra a dare spunti per piatti sani e consigli generali sull’alimentazione. Cibo, allenamenti e tanti consigli utili per chi vuole prendersi cura della propria salute. Un lavoro molto apprezzato tanto da avergli fatto ottenere 700mila iscritti.

I suoi followers e gli appassionati di fitness possono trovare i suoi consigli anche su Youtube. E’ proprio su questa piattaforma che il giovane ha raccontato cosa lo ha spinto ad aprire i suoi canali social e a cambiare le sue stesse abitudini alimentari.

Un passato fatto di sedentarietà e di eccessi calorici l’hanno portato a provare una dieta. Questa gli fece ottenere subito un buon risultato. Nonostante l’iniziale successo, Giuseppe ha parlato a cuore aperto anche dei problemi alimentari che aveva sviluppato in passato. Da un peso eccessivo a uno troppo basso.

La svolta nei suoi disturbi alimentari arrivò grazie alla corsa. Un percorso lungo e tortuoso fatto anche di molte ricadute come ha raccontato l’influencer. La decisione di pubblicare le ricette arriva quasi per caso. Come ha confidato, inizialmente era lui stesso che traeva ispirazione da vari post Instagram finché non decise di pubblicare i piatti preparati da lui.

“E’ parte di me“, ha detto in un video parlando della sua pagina. Una grande passione che ha dietro tanto lavoro e tanto impegno.