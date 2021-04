Fabio Volo, chi è la moglie Johanna Hauksdottir: età, foto, lavoro, social

Blogger, istruttrice di yoga e mamma a tempo pieno: la moglie dello scrittore Fabio Volo è una donna eclettica e piena di risorse.

Johanna Hauksdottir è una donna forte e piena di interessi:è istruttrice di yoga, mamma di due figli Sebastian e Gabriel e creatrice di un blog “Mother’s Spell“. Molto attiva sui social, con cui lavora e rimane in contatto con tutti i suoi fan, Johanna, detta Maggy, è nota anche per la sua storia d’amore con lo scrittore Fabio Volo. I due si sono conosciuti nel 2011 e non si sono più lasciati. Ecco cosa sappiamo su di lei.

Johanna, chi è la moglie di Fabio Volo

Maggy è nata in Islanda a Reykjavik e non è nota e amata solo per la sua relazione con Fabio Volo. Il suo blog e il suo profilo instagram sono molto seguiti da tante persone che amano la sua filosofia di vita, il suo amore per la natura e l’insanabile curiosità che la contraddistingue fin da piccola, come ha spiegato lei stessa nel suo blog. Una curiosità che l’ha accompagnata da sempre e che l’ha resa affamata di conoscenza.

Insegna yoga possibilmente all’aria aperta, dove si sente più felice e in pace con sè stessa: l’amore per la natura e gli spazi aperti sono infatti due prerogative importanti della vita di Maggy. Ha conosciuto la disciplina del pilates in Sud Africa, dove si era trasferita quando aveva appena 19 anni, prima di andare a vivere New York per studiare la disciplina più approfonditamente.

Non solo yoga e pilates, anche l’alimentazione diventa un punto focale della filosofia di vita di Johanna, che infatti consegue la laurea all’ ’Istituto di Nutrizione Integrativa, diventando ufficialmente coach alimentare. Nel 2011 arriva anche l’amore nella vita di Maggy: conosce Fabio Volo in palestra e per i due è amore a prima vista! Nel 2013 e nel 2015 nascono i loro figli e, anche se nel 2019 circolavano voci su una probabile crisi tra loro, pare che sia tutto falso e che i due si amino più che mai.