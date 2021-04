Coronavirus 3 aprile: calano ricoveri e attualmente positivi

Emergenza Coronavirus oggi 3 aprile in Italia: calano ricoveri e attualmente positivi, i dati e la situazione aggiornata.

Giornata in cui emergono elementi che fanno ben sperare per le prossime settimane, dove ci si aspetta un calo di ricoveri e contagi, quella di oggi per quanto concerne l’emergenza Coronavirus in Italia. Infatti, oltre a un tendenziale calo dei nuovi contagi, si registrano sia un calo del numero dei ricoverati, che quello degli attualmente positivi. Sotto quota 400, dopo giorni difficili, anche il numero dei decessi.

Come sempre, il primo indicatore che guardiamo è quello del numero dei nuovi contagi giornalieri. Infatti, i nuovi casi registrati sono stati 21.261 su un totale di 359.214 tamponi antigenici e molecolari. Questo vuol dire che il tasso di positivi sul totale dei tamponi effettuati è del 5,9%, in calo rispetto al 6,6% dei due giorni precedenti.

Dati Coronavirus oggi 3 aprile: la situazione aggiornata

Si riduce in maniera anche consistente il numero dei nuovi casi di decesso, che scendono sotto quota 400 e sono 376, a cui si aggiungono anche 21.311 dimessi o guariti. Visti questi dati, sono 564.855 gli attualmente positivi, un dato che da giorno oscilla all’interno intorno a questo numero e che oggi mostra un lieve calo. Importante ancora una volta è il dato dei ricoveri nei reparti Covid, che scendono ancora: attualmente sono ricoverati 32.203 (-205 in 24 ore) pazienti. Di questi, 3.714 sono in terapia intensiva, ovvero 10 in più rispetto a ieri.

Per quanto concerne gli ingressi nei reparti di terapia intensiva, questi sono stati 234 nelle ultime 24 ore, in media nell’ultima settimana sono stati 239, ovvero l’11% in meno rispetto a una settimana prima. Sempre per quanto riguarda le medie settimanali, abbiamo avuto 19.685 casi in media al giorno, con un calo del 12%. I decessi giornalieri sono stati in media 438, il due per cento in più. Sembra aver ingranato una marcia in più la campagna vaccinale: circa 250mila le dosi vaccinali nelle ultime 24 ore e quasi 11 milioni quelle somministrate. La media dell’ultima settimana è superiore alle 260mila.