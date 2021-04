Cagliari – Verona Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Cagliari e Verona è valido per la 29esima giornata della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la pausa per le Nazionali, torna il calcio giocato con il campionato di Serie A TIM: tutti oggi i match della 29esima giornata, si apre con la sfida tra il Milan, alla rincorsa dei cugini dell’Inter, che ospita la Sampdoria all’ora di pranzo, mentre in serata proprio la capolista nerazzurra sarà impegnata a Bologna contro la squadra felsinea.

Alle 15:00 di oggi pomeriggio la maggior parte delle sfide, compresa una partita davvero interessante tra Cagliari e Verona, due squadre con prospettive sicuramente diverse. I padroni di casa infatti cercano punti in chiave salvezza, gli ospiti invece sono alla ricerca di una prestigiosa posizione di classifica. Il match viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Cagliari – Verona e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Sardinia Arena di Cagliari è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

Sono 15 i precedenti tra queste due squadre in Serie A in terra sarda e il Cagliari è nettamente in vantaggio negli scontri diretti. Infatti, sono 9 le vittorie che ha ottenuto, contro le tre vittorie del Verona e altrettanti pareggi. Le due squadre si sono affrontate anche in Serie B per tre volte, con due vittorie del Cagliari e un pareggio, e altrettante volte in Coppa Italia: in questo caso le statistiche dicono una vittoria per parte, con un pareggio.

Cagliari e Verona, le due squadre in campo: le formazioni

Semplici e Juric stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le formazioni: