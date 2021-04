Le frasi più belle da inviare per whatsapp per fare gli auguri di Buona Pasqua 2021

Pasqua 2021 sarà la seconda in pandemia e la trascorreremo a casa – sono poche infatti le deroghe a quello che si può fare – con accanto, se si è fortunati e si vive nella stessa regione, le persone più strette. Mandare un messaggio di auguri di Buona Pasqua a chi vicino in questo momento non può essere, è quanto mai necessario in questo periodo.

Fare gli auguri di Buona Pasqua 2021 vuol dire condividere una speranza di rinascita, significa stringersi in un abbraccio virtuale, ma anche stemperare le difficoltà del momento.

Pasqua è una festività dal fortissimo simbolismo. Sin dal paganesimo ci sono elementi che la legano al concetto di rinascita, di un nuovo inizio poi con il Cristianesimo diventa il momento della Resurrezione di Gesù Cristo, della Vita Eterna, della Luce che squarcia il buio, della vita. L’uovo di cioccolato, che sarà presente in tutte le tavole nel giorno di Pasqua, lo si regala proprio per questo, per donare la speranza di un nuovo inizio.

E in questa Pasqua 2021 mentre vediamo in fondo al tunnel la luce della fine della pandemia, possiamo pensare e augurarci un nuovo inizio. Ecco dunque le frasi più belle da inviare per gli auguri di Buona Pasqua 2021. Auguri originali, brevi e semplici, ma anche aforismi e citazioni, auguri religiosi e perché no, anche frasi divertenti e simpatiche. Ridere è un modo bellissimo per celebrare la vita.

Auguri di Buona Pasqua 2021 originali

‘Buona Pasqua a te e famiglia’. Bene, il compito è svolto: gli auguri li avete inviati. Certo, un po’ banali, certo non resteranno in imperitura memoria, né il vostro destinatario si sentirà investito dall’affetto nel ricevere questo messaggio. Se è quello che volete, beh, il messaggio di auguri è pronto. Ma se invece volete inviare degli auguri originali che colpiscano – piacevolmente – il destinatario, che non sono già stati letti 1000 volte in 1000 siti, e che siano buoni come un pezzo dell’uovo di cioccolato, ve li proponiamo qui di seguito.

In ogni caso è buona norma iniziare ogni messaggio con il nome della persona a cui lo inviate. E’ una piccola attenzione che dimostra che non state facendo un copia e incolla, che dedicate del tempo e della cura nel confezionare il messaggio e di conseguenza dimostrate che di quella persona lì vi importa. Insomma, è alla fine anche un fatto di educazione.

Tanti auguri pieni delle risate che ti farai, delle soddisfazioni che avrai, della serenità che ti cullerà nelle notti anche più inquiete, degli abbracci che darai e di quelle mani che stringerai forte. Il futuro inizia da oggi. Buona rinascita e buona Pasqua!

Tanti auguri che possano nascere oggi in te la serenità e l’amore

Ti auguro di iniziare da oggi il percorso che ti porterà a prendere tutti i tuoi desideri.

Puoi cancellare tutto il passato, e iniziare da oggi a scrivere la tua storia. Buona rinascita!

Che tu possa rinascere ogni giorno per assomigliare sempre di più all’idea che hai di te stesso!

Auguri di una Pasqua di Resurrezione: che dal dolore possa nascere l’amore in tutti i cuori.

Ti auguro di avere sempre la forza e la consapevolezza per poter ricominciare, ogni volta meglio di prima.

Ogni fine non è che un nuovo inizio. Auguri

Abbiamo sempre l’opportunità di cominciare daccapo. Buona Pasqua!

Ti auguro che in questo giorno possa nascere in te una nuova speranza per il futuro

Ti auguro di avere sempre sogni e desideri che ti facciano sorridere pensando al domani

Le Frasi più belle di auguri di Buona Pasqua

La frase più bella per fare gli auguri di Pasqua è quella che racconta il sentimento che vi lega al vostro destinatario. Dire che si vuol bene a una persona è un modo per abbracciarla e dare sostegno, dire sinceramente cosa si augura è la via per far sentire tutta la sincerità e l’affetto.

Se però qualcosa di così memorabile da dire non vi viene in mente, abbiamo raccolto quelle che sono a nostro – sindacabile – giudizio le frasi più belle per gli auguri di Pasqua. Citazioni, auguri particolarmente emozionanti e frasi che sanno colpire dritte al cuore.

Non è necessario essere vicini per volersi bene. Le emozioni non conoscono le distanze. Buona Pasqua!

Quando riesci dopo aver fallito, quando dopo tanto dolore riesci ancora a stare in piedi, quando nonostante tutto non molli mai, ecco quella è la tua Pasqua. Ti auguro di riuscire sempre e di rinascere ogni volta.

Che ogni giorno ti riservi una sorpresa per cui essere felice. Auguri!

Ti auguro che questo giorno porti pace e perdono. Perdona e ti sentirai più leggero e potrai rinascere. Auguri!

Miei cari, ecco il mio augurio: cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita.

(Padre Enzo Bianchi)

(Padre Enzo Bianchi) Che la Pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima.

(Fabrizio Caramagna, Scrittore)

(Fabrizio Caramagna, Scrittore) La Pasqua è conosciuta come un giorno di rinnovamento. Possa portarti nuove speranze e ragioni per essere felice. Buona Pasqua!

Che questa Pasqua ci faccia riscoprire il valore delle piccole cose. Auguri!

Vi ricordo che è mattino di Pasqua, e la vita e l’amore e la pace sono appena nati

(Alice Freeman Palmer, educatrice)

Auguri di Pasqua 2021: citazioni e aforismi

Il profondo significato della Pasqua che passa dal dolore e dalla morte per portare luce e gioia, ha portato molti scrittori e filosofi a scrivere di questa festività. La morte e la vita nel loro ciclo continuo, la promessa di un domani di rinascita, la pace della Resurrezione sono temi che smuovono le coscienze e le anime.

Ecco dunque una selezione di citazioni per gli auguri di Buona Pasqua 2021 che potete inviare ai vostri amici e parenti donando così anche uno spunto di riflessione in più.

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace.

(Erri De Luca)

(Erri De Luca) È l’ora di squarciare le catene, è tempo di far fiorire le anime.

(Katherine Lee Bates)

(Katherine Lee Bates) La Resurrezione è iniziata quando ciò che era di più orrendo diventa sorgente di grazia.

(Jean Vanier)

(Jean Vanier) Il mistero pasquale personale di Cristo si estende nel mondo condensando il mondo in lui.

(François-Xavier Durrwell)

(François-Xavier Durrwell) Pasqua è voce del verbo ebraico “pèsah”, passare. Non è festa per residenti, ma per migratori che si affrettano al viaggio. Da non credente vedo le persone di fede così, non impiantate in un centro della loro certezza ma continuamente in movimento sulle piste.

(Erri De Luca)

(Erri De Luca) Non si può seppellire la verità in una tomba: questo è il senso della Pasqua.

(Clarence W. Hall)

(Clarence W. Hall) Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia!

(Stephen Littleword)

Auguri di Buona Pasqua 2021 divertenti: frasi simpatiche

La Pasqua è una festa importante e densa di significato, ma non per questo non si può non ridere o non farsi degli auguri scherzosi. Anzi dove ci sono risate, c’è allegria e buon umore e come si sa ‘gente allegra il Ciel l’aiuta’. Insomma inviare degli auguri di Buona Pasqua 2021 divertenti non vi renderà meno empatici o insensibili, ma anzi donerete a qualcuno l’occasione di sorridere. E vista la situazione di sorridere c’è molto bisogno.

Ho pensato davvero tanto a un modo originale per farti gli auguri di Pasqua. Ha funzionato la telepatia?

Dove lo fai il pranzo di Pasqua?

Su Instagram

Su Instagram Programmi per Pasquetta: divano-cucina-divano-divano-divano-cucina-cucina-divano-cucina-divano-letto.

Pasqua è una grandissima rottura di uova.

(Andrea G. Pinketts)

(Andrea G. Pinketts) Buona Pasqua a tutti quelli che trovano sempre il pelo nell’uovo.

(pellescura, Twitter)

(pellescura, Twitter) Siamo tutti il “Cosa fai a Pasquetta?” di qualcuno.

(mr_Takki, Twitter)

(mr_Takki, Twitter) Se vi sembrano brutte le sorprese nell’uovo di Pasqua, è perché non avete mai guardato dentro al whatsapp del vostro fidanzato.

(Selvaggia Lucarelli)

(Selvaggia Lucarelli) Ti volevo dire che non sono troppo grande per l’uovo di Pasqua: devo mangiarlo, mica entrarci dentro!

Ti auguro certezze come il lunedì di Pasquetta con la pioggia.

Tu per me sei un ottimo amico e non ti penso solo alle feste comandate. Quindi tanti cari auguri (nome errato) di Buon Natale 2018!

da inviare su gruppi whatsapp: odio i messaggi di auguri riciclati. Vi volevo dire sinceramente che voi siete il miglior gruppo di (mettete un’attività completamente opposta a quella praticata dal gruppo) che abbia mai avuto il piacere di frequentare. Tanti cari auguri di Pasqua 2018!

Ti ho comprato un uovo di Pasqua, ma visto che so che sei a dieta da buon amico, te l’ho mangiato!

Auguri di Buona Pasqua 2021 religiosi

Pasqua è la festività più importante del Cristianesimo perché è quella in cui Gesù mostra il Divino, la sua trascendenza e ci offre la promessa della Vita Eterna. Cristo soffre in croce per la Salvezza degli uomini, risorge per mostrare agli uomini la nuova Via. Una festività intensa e dolorosa, ma anche portatrice di gioia e di pace, di profonda rinascita.

E se è questo il piano su cui volete inviare i vostri auguri, se volete far sentire vicino l’aspetto Sacro di questo giorno abbiamo scelto alcune delle frasi più belle e intense per gli auguri di Buona Pasqua 2021 religiosi.