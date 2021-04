Anna Mazzamauro, chi è la figlia Guendalina Scavia: età, FOTO, carriera

L’attrice Anna Mazzamauro ha avuto una figlia “bellissima e tanto in gamba”. Lei è Guendalina Scavia, cosa sappiamo sul suo conto.

Anna Mazzamauro, attrice classe 1938, davanti alla cinepresa è nota per avere interpretato la snob ‘Signorina Silvani’, che tanto penare dava al ‘ragionier Fantozzi’ , Paolo Villaggio. Nella vita reale invece ha intrattenuto due lunghe relazioni.

Una con il marito Bartolomeo Scavia, noto anche come Mimmo Scavia, ed un’altra con un uomo non noto perché non appartenente al mondo dello spettacolo. E che purtroppo da diversi anni non c’è più.

Con quest’ultimo personaggio, Anna Mazzamauro ha vissuto una lunga storia d’amore durata circa 25 anni. Nel 2017 lei ha svelato qualche retroscena sulla cosa, dicendo che era l’amore della sua vita e che da una decina di anni circa era venuto a mancare.

Da allora lei riversa il proprio amore sulla figlia, Guendalina Scavia, nata nel corso del matrimonio con Mimmo durato una quindicina di anni. Guendalina è venuta al mondo nel 1970 ed oggi vive a Londra assieme a suo marito.

Anna Mazzamauro, chi è la figlia Guendalina Scavia

La celebre madre la ha omaggiata più volte nel corso di diverse interviste, dicendo di trovarla bellissima e molto in gamba. “Ancora non capisco come ho fatto a dare al mondo una figlia così bella”.

In particolare, la professione di attrice teneva la Mazzamauro spesso lontano da casa e da Guendalina. “Mai le ho dato degli omogeneizzati e quando lei era piccola mi guardava con aria stranita.

Ma io ho sempre cercato di fare di tutto per lei e di esserci, nonostante tutto”. Per mamma Anna la figlia Guenda è “in gamba, con una bellissima vita in cui non le manca niente”.