Anna Mazzamauro, cosa fa oggi la signorina Silvani: la sua storia

Anna Mazzamauro, conosciuta da tutti per il celeberrimo ruolo della signorina Silvani, ha oggi 83 anni. Scopriamo come sta e cosa fa.

Anna Mazzamauro è un’attrice italiana, celebre per aver interpretato il ruolo della signorina Silvani nei film di Fantozzi. Il suo personaggio da impiegata vamp è decisamente rimasto nel cuore di tutto il pubblico, che difficilmente riuscirà a dimenticarla. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla donna, come sta oggi e che cosa fa nella vita.

La Mazzamauro è nata a Roma il 1 Dicembre del 1938, sotto il segno del Sagittario. Oggi ha dunque la bellezza di 83 anni, che porta radiosa in maniera impeccabile. La donna può vantare una carriera davvero straordinaria, avendo fatto parte del mondo dello spettacolo a 360 gradi. L’attrice infatti si è cimentata nel cinema, nella televisione, ed anche nel teatro, riuscendo brillantemente a riscuotere enorme successo in ciascuno degli ambiti. Ha lavorato in numerosi film e fiction, suscitando l’ammirazione del pubblico, che ancora oggi l’acclama.

Anna è entrata a far parte del mondo della recitazione nei primi Anni Sessanta. La donna ha aperto con coraggio un piccolo teatro nel cuore di Roma, il Carlino, che ha visto importanti attori, come ad esempio Bruno Lauzi ed Elio Pandolfi esibirsi sul suo palco. Nel 1967 ha esordito con il suo primo film Pronto…c’è una Giuliana per te, che ha dato il via alla sua strabiliante carriera da attrice, che la porterà nel 1975 ad interpretare l’iconica ed amatissima signorina Slvani nella fiction del ragioniere Ugo Fantozzi.

Anna Mazzamauro: vita privata e curiosità sull’attrice

La celebre signorina Silvani è convolata a nozze con lo scenografo Bartolomeo Scavia. Insieme hanno dato alla luce la splendida Guendalina, nata nel 1970 ed amata molto da entrambi i genitori. Anna Mazzamauro ha raccontato qualche tempo fa di aver avuto dei problemi con Paolo Villaggio e i rapporti tra i due sono tutt’altro che idilliaci. La donna ha sempre coltivato l’amore per il pianoforte, che ha imparato a suonare studiando presso istituti religiosi. Oggi l’attrice continua, alla bellezza di 83 anni, a dedicarsi alla sua più grande passione, il teatro, e probabilmente non smetterà mai di farlo.