Che fine ha fatto Angela Cavagna? Cosa fa oggi che ha 54 anni

Che fine ha fatto Angela Cavagna? Oggi ha 54 anni e in televisione non si vede più, ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Diventata famosissima negli anni ’90, nei panni dell’infermiera sexy a marchio Striscia la Notizia, Angela Cavagna è riuscita a farsi strada nel mondo della televisione grazie alla sua bellezza e simpatia.

Angela Cavagna, carriera e vita attuale

Angela è nata a Genova il 6 giugno del 1966, da papà lombardo e mamma sarda. Da adolescente si è impegnata negli studi di danza classica, non solo in Italia ma anche all’estero. Ottiene il diploma all’Accademia Nazionale Grace Kelly, diretta da Marika Bezobrazova, a Montecarlo. Successivamente, dopo aver vinto una Borsa di Studio al Doreen Bird College di Londra, pubblica il suo primo video didattico di Danza di Carattere, frutto della collaborazione con il maestro russo Mikhail Berkut. Nel 1986 debutta in teatro con “Varietà perché sei morto!”, sotto la regia di Ennio Coltorti. Il suo esordio in tv avviene nel 1987 a “Domani si gioca” con Gianni Minà, ma la grande popolarità arriva nei primi anni novanta, quando Angela sostituisce Sonia Grey, nei panni dell’infermiera sexy di Striscia la Notizia. Nello stesso periodo appare svariate volte sulle copertine di “Excelsior” e “Playboy”: il fatto lasciò molti uomini senza parole, in quanto la Cavagna aveva dichiarato di essere vergine.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Camilla Moccia, chi è la giovane chef: la sua foto è diventata un simbolo

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Nei primi anni 2000 fu l’inviata per “Uno Mattina” su Rai 1, e da quel momento in poi la si vede spesso come ospite in varie trasmissioni. Nel 2006 ha partecipato al reality show “La fattoria” su Canale 5. Nel 2015, dopo la separazione dall’ex marito Orlando Portento, si è sposato per la seconda volta con con l’imprenditore Paolo Solimano, insieme al quale si è trasferita a vivere a Tenerife.