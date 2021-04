Alessio Boni, il racconto tragico: “Ho visto dal vivo due suicidi”

Alessio Boni, il celebre attore italiano, ha raccontato il suo nuovo progetto a Verissimo: tutte le curiosità sul libro Mordere la nebbia

Alessio Boni è stato protagonista in numerose pellicole e lavori cinematografici durante la sua lunga carriera. Lo stesso celebre attore italiano è tornato a parlare ai microfoni di Verissimo illustrando anche il suo nuovo progetto, il suo libro Mordere la Nebbia, che è uscito in tutte le librerie il 25 marzo. Ha raccontato anche episodi della sua vita privata prendendo spunto dalla storia: “Ho assistito a due suicidi: uno si è buttato e uno si è tagliato le vene. Uno è arrivato durante un set, un altro quando andavano male le cose a casa”. Poi ha aggiunto: “In quelle occasioni ti rendi conto di nulla in un secondo. Come ci vuole un niente per togliere quella preziosità”.

Alessio Boni, il rapporto col figlio e col padre

Successivamente l’attore italiano ha parlato anche del rapporto con suo figlio Lorenzo, arrivato proprio durante un momento particolare come la pandemia: “Non voglio perdermi nemmeno un istante delle sue variazioni del volto”. Inoltre, Boni ha illustrato l’altro capitolo del libro, che riguarda da vicino il padre visto che è molto legato ai suoi genitori. Suo padre non era molto estroverso, lavorava più di 12 ore al giorno per portare i soldi a casa e non riusciva a capire il sogno del figlio di diventare attore: “Mio padre non lo capiva. Per lui era come se fosse un tradimento, oggi è molto orgoglioso di tutto ciò”.