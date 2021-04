Che cos’è la Via Crucis: quali sono le stazioni e qual è la sua origine

Conosciamo nel dettaglio l’origine della Via Crucis con le 14 stazioni all’interno del percorso: si tratta di una celebrazione della Quaresima

La Via Crucis è una delle celebrazioni più importanti della Quaresima nel Venerdì Santo. Con questo lungo percorso si vuole ricordare l’ultimo tratto del cammino che Gesù percorse durante la sua vita terrena. Andando a leggere sul sito della Santa Sede la definizione vera e propria: “Nel senso attuale del termine risale al Medioevo inoltrato: San Bernardo di Chiaravalle, san Francesco d’Assisi e san Bonaventura da Bagnoregio prepararono il terreno per la nascita del pio esercizio”. Il significato della Via Crucis nella Chiesa cattolica è davvero legata all’indulgenza plenaria, ossia alla remissione che il fedele, a determinate condizioni, acquista per l’intervento della stessa per la liberazione dalla pena temporale dei peccati.

Che cos’è la Via Crucis, tutte le stazioni

Tutto nasce dalla pietà del popolo intero verso il Cristo sofferente che si è sviluppata tra il XII e il XV secolo. In origine il numero delle stazioni non erano quantificate, poi successivamente è intervenuta l’autorità ecclesiastica per definire numero e contenuto. Infine, nel 1991, Papa Giovanni Paolo II ha introdotto il seguente schema a 14 stazioni in occasione della Via Crucis al Colosseo, che tuttora è in vigore:

Prima stazione – Gesù nell’orto degli ulivi.

Seconda stazione – Gesù tradito da Giuda è arrestato.

Terza stazione – Gesù è condannato dal Sinedrio.

Quarta stazione – Gesù è rinnegato da Pietro.

Quinta stazione – Gesù è giudicato da Pilato.

Sesta stazione – Gesù è flagellato e coronato di spine.

Settima stazione – Gesù è caricato della croce.

Ottava stazione – Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce.

Nona stazione – Gesù incontra le donne di Gerusalemme.

Decima stazione – Gesù è crocefisso.

Undicesima stazione – Promette il Suo Regno al buon ladrone.

Dodicesima stazione – Gesù in croce, la Madre e il discepolo.

Tredicesima stazione – Gesù muore sulla croce.

Quattordicesima stazione – Gesù è deposto nel sepolcro.