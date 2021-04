Papa Francesco celebrerà la via crucis nella Basilica di San Pietro, non sarà ammesso pubblico ma potrà essere seguita in tv: dove e quando.

Appena un anno fa abbiamo assistito alla prima celebrazione del triduo pasquale in assenza di fedeli. Lo scoppio della pandemia di covid-19 aveva costretto il governo a limitazioni stringenti e l’immagine di Papa Francesco che da solo effettuata la via crucis nel sagrato della Basilica di San Pietro era diventata l’immagine della sofferenza di un popolo impossibilitato a rivolgersi a Dio nell’appuntamento più importante del calendario cattolico e cristiano.

Come sappiamo l’Italia sarà in zona rossa per il fine settimana e a causa delle restrizioni nemmeno quest’anno sarà possibile a tutti seguire le celebrazioni pasquali. Il triduo ha inizio quest’oggi alle ore 18 con la la celebrazione della Passione dalla Basilica di San Pietro, trasmessa in diretta su Tv2000 (canale 55 del digitale terrestre). A seguire ci sarà la Cena del Signore e la lavanda dei piedi. Infine, a partire dalle ore 21 inizierà la Via Crucis.

Via Crucis 2021: come e dove seguire la celebrazione con Papa Francesco

Anche in questo 2021 i fedeli non potranno seguire la Via Crucis in strada. Per ragioni di sicurezza, inoltre, esattamente come lo scorso anno la processione non avrà luogo al Colosseo, ma a San Pietro. L’unica differenza rispetto allo scorso anno è che in questo 2021 la Basilica non sarà completamente vuota. Ad accompagnare il Santo Padre ci saranno i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze della parrocchia dei Santi Martiri dell’Uganda, il gruppo scout Agesci Foligno e gli ospiti di due case famiglie di Roma.

Ai giovani il compito di leggere le meditazioni durante il percorso nella Piazza, mentre gli ospiti delle case famiglia si sono resi autori dei testi e dei disegni che descriveranno le 14 stazioni della Via Crucis. Il tutto verrà trasmesso in diretta televisiva e potrà essere visto in contemporanea da tutto il mondo. A trasmettere l’evento, oltre a Tv2000, sarà Rai Uno a partire dalle ore 20.50.