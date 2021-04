Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi 2 aprile | Gemma in lacrime

Oggi in onda la nuova puntata di “Uomini e Donne”. Gemma Galgani di nuovo col cuore spezzato: ecco tutte le anticipazioni di oggi 2 aprile.

Oggi 2 aprile in onda su Canale 5 come di consueto, la nuova puntata di “Uomini e Donne“. Nella puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi più amato della televisione italiana, tante novità e colpi di scena, tante lacrime, tanta Gemma Galgani, come sempre. La dama avrà infatti un incontro con Sirius in amicizia, ma riceverà poi un due di picche che la lascerà di stucco. Non solo! Era vera la storia di Walter Chiari? Ecco cosa succederà oggi in puntata.

Uomini e Donne, cosa succederà oggi 2 aprile

Questo pomeriggio andrà in onda la prima parte della registrazione avvenuta il 27 marzo di “Uomini e Donne” e Gemma è di nuovo protagonista assoluta. La dama nei giorni scorsi aveva deciso di uscire con Nicola Vivarelli, lasciando tutti un po’ di stucco e facendo credere in un ritorno di fiamma tra i due. Ma entrambi hanno confermato che si è trattato di un’uscita in amicizia. Non c’è quindi speranza di rivederli insieme. Il motivo dell’uscita era un chiarimento dovuto tra loro, rispetto a tutto quello che è successo.

Leggi anche–>Francesca Lodo, la storia con Alessandro Di Pasquale: chi è l’ex di Uomini e Donne

Ma Gemma è uscita anche con Roberto, appassionato di golf e anche di Isabella, purtroppo per la dama torinese. Infatti, Gemma ha preso un bel due di picche da lui: il cavaliere ha infatti chiarito che tra loro non ci potrà mai essere niente se non una bella amicizia, perché è interessato solo a Isabella. L’ennesima batosta per Gemma, l’ennesimo cuore spezzato e l’ennesima delusione d’amore che l’ha lasciata in lacrime in studio.

Leggi anche–> Gemma Galgani e Tina Cipollari: lite nel parcheggio – VIDEO

E non mancheranno le accuse di Tina Cipollari, sempre pronta a stuzzicare Gemma su ogni cosa. Nella puntata di oggi si tornerà a parlare del presunto rapporto della dama con Walter Chiari e di cosa sia successo tra loro in passato. Ma questa volta la versione di Gemma, che continua a dire che tra di loro non ci sia stato nessun flirt, viene confermata in studio e Tina è rimasta con un palmo di naso.