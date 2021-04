Stasera in tv – Rito della Via Crucis di Papa Francesco, oggi 2 aprile

Oggi, 2 Aprile, giorno di Venerdì Santo si celebrerà il tradizionale rito della Via Crucis, presieduto da Papa Francesco. Il pontefice guiderà la processione che precede le festività di Pasqua 2021, permettendo ai fedeli di partecipare al rito da remoto.

Papa Francesco oggi in tv porterà la Parola di Dio in occasione del Venerdì Santo. La processione si svolgerà come lo scorso anno, non più per le strade della Capitale, ma a San Pietro e senza fedeli, come le norme per limitare il contagio dovuto al Coronavirus richiedono. Il Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco verrà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21.05. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla celebrazione.

Leggi anche —> Nuovo Decreto Covid: le regole su spostamenti e chiusure dopo Pasqua

Papa Francesco, fedele al rito della Via Crucis

L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus anche quest’anno finirà per incidere sui riti relativi alla Settimana Santa. In particolar modo, nella serata di oggi, 2 Aprile, Venerdì Santo, il Papa presiederà sì, come da tradizione, la Via Crucis, ma non ci sarà la processione per le strade di Roma, bensì il pontefice officerà la cerimonia sul sagrato della basilica di San Pietro.

Quest’anno ad accompagnare Papa Francesco nella particolare celebrazione ci saranno i bambini della parrocchia romana dei Santi Martiri dell’Uganda, il gruppo scout Agesci Foligno I e gli ospiti di due case famiglia di Roma (autori anche dei testi e dei disegni a commento delle 14 stazioni).

Le stazioni

Durante la Via Crucis le stazioni verranno nominate nel cammino che si svolgerà lungo il colonnato, attorno all’obelisco e lungo il percorso che conduce al sagrato della basilica vaticana. La litugia potrà essere seguita in diretta televisiva in mondovisione su Rai 1 da tutti i fedeli.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI