Stasera in tv Giovanna la pazza: trama, cast, curiosità sul film

Gli appassionati di film storici questa sera resteranno soddisfatti: Giovanna la pazza verrà trasmesso alle 21:15 su Cielo.

Giovanna la pazza è un film diretto da Vicente Aranda nel 2001: per la realizzazione della pellicola, Italia, Spagna e Portogallo hanno lavorato insieme (pertanto, tutti gli attori che hanno preso parte alle riprese vengono proprio da questi Paesi).

La trama

Il film inizia nel castello di Tordesillas, dove un’anziana racconta la sua vita parlando in particolare del suo amore perduto. La donna si chiama Giovanna, ed in gioventù è stata la moglie di Filippo d’Asburgo (figlio dell’imperatore del Sacro Romano Impero). La loro unione unisce due regni: Giovanna diventa regina di Aragona e di Castiglia.

Nonostante l’uomo sia abbagliato dalla bellezza di Giovanna, però, continuerà a tradirla durante tutto il loro matrimonio. Proprio per questo la donna, ancora innamorata del marito, inizierà a provare per lui un affetto ossessivo e morboso che spesso viene scambiato dalla corte come sinonimo di pazzia. Da qui in poi la regina prenderà il nome di Giovanna la pazza: approfittando di queste voci, Filippo d’Asburgo elabora un piano per dichiarare la moglie ufficialmente folle e prendere il suo posto sul trono.

Giovanna la pazza, però, è davvero esistita: il suo vero nome era Giovanna di Trastamara (conosciuta anche come Giovanna di Aragona e Castiglia). La donna fu effettivamente la duchessa consorte di Borgogna e regina di Castiglia. Non si ha la certezza che Giovanna fosse davvero pazza: alcuni storici sostengono infatti che non lo fosse affatto. Altri, come Michael Prawdin, pensano che la follia fosse solo un pretesto per toglierle il ruolo di regina (ma che infine Giovanna sia davvero impazzita durante i 46 anni di prigionia).